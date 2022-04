Santiago Carrillo, un personatge històric deformat per la seva possible responsabilitat a Paracuellos

Llibre 'Santiago Carrillo. Un gran desconegut" de Francisco Márquez Hidalgo | @ep





Hi ha personatges aureolats d'una o diverses llegendes que pesen indefectiblement sobre la seva biografia i que, generalment, la deformen. Sobre Santiago Carrillo Solares, longeu secretari general del PCE, recauen dues perspectives contradictòries entre si. D'una banda, la seva dúctil predisposició a acceptar el canvi polític que va seguir a la mort de Franco i que, protagonitzat per Adolfo Suárez i Fernández Miranda, amb l'anuència del rei Joan Carles, va permetre passar sense grans convulsions d'un règim autoritari a un sistema democràtic homologable. I de l'altra, un passat que li ha pesat com una llosa i que es refereix a un dels fets més ominosos ocorreguts durant la guerra civil a zona republicana: les matances de presoners del bàndol contrari que hi ha a Paracuellos del Jarama i Torrejón de Ardoz entre el 7 de novembre i el 4 de desembre de 1936. Tot i que la seva intervenció en la transició va ser balsàmica, el fantasma de la seva presumpta responsabilitat en aquells successos no el va abandonar mai. Francisco Márquez Hidalgo ha intentat sospesar tots aquests aspectes i d'altres no tan coneguts, però no per això menys rellevants, en el seu llibre “Santiago Carrillo. Un gran desconegut” (Renaixement) en què recorda que l'antic comunista va ser un personatge del qual se n'ha escrit molt, però que en realitat qui més ho havia fet va ser ell mateix.

Comencem per la seva opinió sobre les esmentades matances ocorregudes a Madrid la tardor de 1936. L'autor constata que Carillo sempre es va esforçar per sacsejar-se de sobre el sambenito de la seva responsabilitat, deixant “entreveure que va ser cosa de justiciers que pel seu compte van buscar venjança” , bé culpant a Segundo Serrano Poncela que, en realitat, era subordinat seu. Márquez considera que un operatiu que va durar més d'un mes no va poder ser de cap manera desconegut per qui exercia com a conseller d'Ordre Públic a la Junta de Defensa de Madrid i que no és creïble que Serrano hagués actuat al marge del seu superior. Afegeix, a més a més, que tot fa pensar que aquests fets van ser iniciativa dels comunistes. Ara bé, el cert és que “fins avui no existeix cap prova documental o testimonis directes que Carrillo va plantejar o va donar les ordres”, si bé això no l'ha d'eximir de responsabilitat per no haver-les detingut. Per tant i en el cas que es pugui imputar alguna responsabilitat, hauria de ser “potser no per acció, però sí per omissió”.

En tot cas, considera que la rellevància aquest episodi “no permet furgar en aspectes molt més compromesos i controvertits” de Carrillo, en què sí que va tenir responsabilitats evidents un personatge com ell que “va evolucionar ideològicament massa vegades, potser més de les convenients” , des del seu intent de bolxevització del POSOE i el rebuig públic del seu propi pare a “l'eurocomunisme”. El considera culpable de la defenestració política de Jesús Monzón, i fins i tot de l'assassinat d'alguns monzonistes, com Trilla, i de la persecució de nombrosos militants comunistes “no pel fet de ser infiltrats o traïdors, sinó per no coincidir amb l'aparell”. I porta a col·lació diversos episodis lamentables que hauria protagonitzat o impulsat, com la persecució de Comorera per negar-se a fusionar el PSUC amb el PCE, les maniobres per a la destitució d'Uribe com a secretari general del partit, l'enviament a l'interior d'un personatge tan vulnerable com Julián Grimau il?expulsió de Semprùn i de Claudín a causa d?haver advocat per un canvi en l?estratègia política del partit més d?acord amb l?Espanya dels seixanta. Li atribueix a més de pertinaç immobilisme en tàctiques i estratègies que s'havien demostrat inoperants, malgrat això, i fet i fet, va acabar assumint les tesis dels rèprovos, això sí, sense que reconegués mai que s'havia equivocat.

Va assumir el canvi arran del marginament del PCE a l'anomenat “contuberni de Munic” i, sobretot, de la “primavera de Praga”, decidint des de llavors anar deslligant-se de la tutela soviètica i apropant-se a altres sectors de l'oposició antifranquista i fins i tot a contactar amb personatges lligats al règim, com va ser el cas de Nicolás Franco Pascual del Pobil. Aleshores es va poder sumar a l'emergència de l'”eurocomunisme”, que l'autor defineix com “una obra d'enginyeria política que pretenia defensar el mateix que el PSOE, però semblant que no”.

L'últim càrrec que l'imputa és no haver sabut assumir la renovació del PCE, al qual va fer renunciar l'apel·latiu de “leninista” però sense fer el mateix amb el “centralisme democràtic”, per la qual cosa es va continuar governant autoritàriament recolzant-se en velles glòries i impedint una renovació generacional profunda, fet que va produir una inevitable pèrdua d'atractiu en molts militants i/o simpatitzants, amb el resultat d'uns resultats electorals penosos.

Afegim que a l'obra de Márquez Hidalgo apareixen altres personatges col·laterals que no queden sempre ben aturats. Aquest és el cas de Pasionaria, a qui retreu els seus reiterats silencis, la seva opció per preferir la vida còmoda a Moscou i la seva “pobresa intel·lectual i teòrica”.