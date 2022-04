Roger Pera despulla la seva ànima sobre l'escenari amb “Èxit, el musical de la meva vida” (Teatre del Raval)

Cartell de l'obra de Roger Pera | @ep





El públic coneix Roger Pera per una ja llarga i reeixida carrera artística en què ha interpretat com a actor nombrosos papers, molts en comèdies musicals, i identifica la seva veu com a doblador d'importants personatges de la pantalla. Però com passa en tota persona humana, darrere de l'actor hi ha l'home real amb la seva pròpia vida, les seves alegries i els seus patiments, detalls que no sempre coneixem perquè pertanyen a la seva pròpia intimitat. I a la de Roger Pera hi va haver un problema greu que va poder posar en perill no només la seva carrera professional, sinó fins i tot la seva supervivència: l'addicció a les drogues. El punt culminant li va arribar al mateix escenari on ara reapareix per explicar la seva peripècia i com va ser capaç de salvar aquest sotrac, el Teatre del Raval, on vuit anys enrere va deixar abandonava la funció de “Germans de sang” que estava fent a causa duna severa crisi.





Lluny d'amagar aquesta patologia, Roger Pera, que ja l'havia descrit en un llibre, he decidit completar aquesta confessió personal despullant la seva ànima sobre l'escenari del mateix Teatre del Raval i ho fa mitjançant un monòleg titulat “Èxit, el musical de la meva vida” en què descriu com va ser capaç de passar per un itinerari que va començar amb l'ús, va seguir amb l'abús i va finalitzar amb l'addicció a la cocaïna. Ho fa de forma desinhibida i col·loquial, aportant al text del monòleg teatral nombroses improvisacions, fent participar al públic i inserint algunes cançons dels musicals en què ha intervingut al llarg de la seva carrera. Tot això fa que Èxit, el musical de la meva vida sigui, dins del seu context no exempt de tints dramàtics, un espectacle fresc que tracta d'aportar un missatge d'esperança a tots aquells que es poden haver trobat en una situació anàloga a la seva.





La funció d'estrena va tenir una significació especial ja que hi van assistir alguns companys de professió de Roger, com l'actor Mingo Ráfols, que va ser convidat a pujar a l'escenari per recrear humorísticament un fragment del musical “Jesucrist Superstar”. I no va faltar la persona més important a la vida de l'actor, el seu pare Joan Pera, la intervenció decidida i constant en la superació de la crisi que ha patit Roger ha estat decisiva. Amb la qual cosa la nostra admiració per les acreditades qualitats histriòniques del popular actor que ens fa riure queda des d'ara augmentada pel descobriment del seu sentit de la responsabilitat i la humanitat i per l'amor com a pare que s'amaga després de la disfressa del còmic.