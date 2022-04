El Barça referma la seva segona posició de lliga gràcies a Pedri

El FC Barcelona va rebre aquest diumenge a les 21:00h al Camp Nou el Sevilla, rival directe a LaLiga, a qui va poder vèncer amb un solitari gol de Pedri. Els blaugranes van consolidar així la seva segona posició a la classificació i demostren que, encara que els falten jornades per poder-se fer amb el títol de lliga, estan a millor nivell actualment que la resta d'equips.





Pedri va donar la victòria al Barça /@AFP7 / Europa Press





Primer van marcar quatre gols al Reial Madrid i, després de l'aturada de seleccions, van marcar el mateix gol al Sevilla que els va valer per tres punts més. Aquesta vegada, però, la superioritat no va ser tan clara. Durant la primera meitat el Sevilla va saber protegir bé la seva porteria, tancant les bandes culers per impedir-los així arribar-hi amb perill. El Sevilla, per part seva, encara es trobava com tampoc generava ocasions.







Així es va anar acostant el descans, a prop del qual van arribar els primers acostaments del Barça. Primer va ser Dembélé qui va centrar una pilota a què no va arribar Ferran Torres per molt poc. Després va ser Aubameyang qui va fer treballar Bono, però la seva bona actuació va fer que l'àrbitre indiqués el descans amb el marcador en taules.





La segona meitat va començar de la mateixa manera, amb el Sevilla defensant bé i el Barça sense trobar gaires buits. Ho va intentar Lamela per part del conjunt andalús que va detenir sense problema Ter Stegen. Després van ser Ferran Torres i Araújo els qui van provar sort. Però els homes de Xavi no cessaven en els seus intents de fer caure el mur defensiu del Sevilla i Piqué va tenir dues clares ocasions.





Però va ser al minut 72 quan el Barça va aconseguir el gol de la victòria. Ho va fer Pedri, que va rebre una pilota a la vora de l'àrea. En una bonica jugada, va retallar sobre Rakitic i Diego Carlos i després va llançar una pilota creuada que el porter sevillista no va poder aturar.





Els homes de Lopetegui no perdien des del novembre i van intentar capgirar el marcador. Però no ho van aconseguir i van ser els blaugrana els que van aconseguir tres punts que, si bé no els serveixen per acostar-se perillosament al Reial Madrid, sí que ho fan per consolidar-se en la segona posició de la classificació de la Lliga.