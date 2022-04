Van Gaal anuncia que pateix un càncer de pròstata agressiu

Louis Van Gaal anuncia que pateix càncer /@ Fredrik Varfjell / NTB / dpa - Només per a ús a Espanya (EP)





L'exentrenador del Futbol Club Barcelona i actual seleccionadors dels Països Baixos, Louis van Gaal, ha anunciat que pateix una forma agressiva de càncer de pròstata. "La possibilitat que moris de càncer de pròstata no és tan gran. En general, són les malalties subjacents al càncer per les quals un mor", va comunicar en una entrevista feta a la cadena RTL4 poques hores després que Javier Imbroda morís de un altre càncer a la mateixa part del cos.





El tècnic de 70 anys va informar que ja s'ha sotmès a 25 sessions de quimioteràpia i, en relació amb fer-ho públic o no, va dir: "Vaig tenir l'opció de preguntar-me si volia mostrar-ho a la gent o no. I després vaig pensar que en realitat la malaltia i la mort són una part més de la vida”.





Tot i això, no li ho havia explicat fins ara ni tan sols als jugadors de la selecció. "No li dius això a la gent amb qui treballes perquè això els influeix, així que vaig pensar que no ho haurien de saber. Ells em veien les galtes vermelles i pensaven que sóc un paio molt sa, però no és el cas", va explicar. "Per descomptat que ho he dit als meus amics i familiars, però el meu entorn ho ha mantingut en silenci i això ha estat bonic per part seva", ha afegit, alhora que afirmava que entrava a l'hospital per la porta del darrere per no ser vist.