En venda un majestuós castell medieval a la Costa Brava

Un majestuós castell medieval, emmurallat i totalment rehabilitat, està a la venda a la Costa Brava, segons ha anunciat el portal immobiliari Idealista a través de la seva pàgina web. Parlem del castell de Foixà, ubicat al municipi del mateix nom, al Baix Empordà, que actualment s'usa com a residència privada.





Així doncs, si sempre has somiat viure en un castell i sentir-te el protagonista d'un conte o un personatge de l'Edat Mitjana, pots aprofitar l'oportunitat i fer-vos amb aquesta construcció d'aproximadament 1696 m2 situada en un terreny de 4.897 m2. Això sí, has de tenir 10,7 milions d'euros, que és el preu pel qual els propietaris el venen.





El castell es troba totalment tancat, en un turó des del qual es tenen unes vistes panoràmiques de l'antic comtat. Compta amb grans jardins i terrasses, piscina privada, jacuzzi, vestidors, capella, cuina exterior i barbacoa. I per si això no n'hi hagués prou, està considerat Bé d'Interès Cultural (BIC).





Com dèiem, viure en aquest castell serà com viatjar a l'Edat Mitjana. I és que algunes de les zones del castell es van construir entre els segles XIII i XVII. D'ell podem destacar a més la torre, a la qual s'accedeix des del saló. I a més de les sis habitacions, té un edifici residencial amb sis dormitoris més per al servei. Per descomptat, res no té a veure aquesta edificació amb altres de les que sovint us parlem des de Catalunyapress.