Els pagesos de Lleida ja poden cultivar més gira-sol per pal·liar l'escassetat d'oli

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat la norma que permet utilitzar les superfícies de guaret per pasturar o cultivar a la campanya 2022. Ho ha fet com a mesura urgent en el marc nacional de resposta a les consenqüències que la guerra d'Ucraïna està provocant al nostre país, siguin aquestes econòmiques o socials. Amb això, els agricultors de Lleida que optin per cultivar en guaret, és a dir, deixant de sembrar la terra periòdicament perquè es regeneri, podrien optar pel gira-sol.







Això és així perquè a la província, com a altres parts d'Espanya, s'està notant la manca d'oli de gira-sol, que gairebé íntegrament importa d'Ucraïna. A més, Rússia ha prohibit els últims dies exportar llavors de gira-sol, restringeix les exportacions d'oli de gira-sol fins a finals d'agost i fixarà unes quotes per a l'oli a partir del 15 d'abril.





L'OLI DE GIRASOL, VITAL PER A UNA PART DE LA INDÚSTRIA





Una part de la indústria agroalimentària espanyola necessita l'oli de gira-sol, perquè és usat per a l'elaboració de multitud de productes, des de pastisseria i conserves a salses i fregits, les reserves dels quals no aguantaran més d'un mes.





La guerra a Ucraïna ha detingut l'activitat a les refineries d'aquest país, des d'on Espanya rep el 62% de l'oli de gira-sol que utilitza, els vaixells no circulen per l'estret del Bòsfor i ja només queda l'oli que estava en existències.





La desaparició de les ampolles d'oli de gira-sol als supermercats, la limitació de la venda i la pujada de preu, segons han denunciat algunes organitzacions, han estat les primeres evidències de les implicacions que la invasió de Rússia a Ucraïna té per a aquest producte i per al consumidor.







Però aviat ha saltat també l'alarma sobre la seva repercussió a la indústria, que necessita aquest insum a l'engròs, per a la fregit en restaurants i en empreses de snacks, per a l'elaboració de pastisseria, i per a les transformacions i conserves d'aliments i salses , entre d'altres.





Segons un estudi del consultor oleícola Juan Vilar cada any es consumeixen a Espanya 193.200 tones d'oli de gira-sol dins de la llar, mentre que per a l'ús industrial, d'hostaleria i restauració se'n destinen 186.800 tones.