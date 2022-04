Cervesa Màger guanya el Premi Innovació als Barcelona Beer Challenge 2022 per Dolça Sour

Aleix Puig fabricant la cervesa /@Barcelona Beer Challenge





Dolça Sour és el nom de la cervesa catalana que ha fet que la cervesera catalana Màger hagi guanyat el Premi Innovació Molina for Brewing, al Barcelona Beer Challenge 2022 , que es va dur a terme dissabte passat, a la tercera jornada de la InnBrew, The Brewers Convention.





El premi va néixer l'any 2020 amb l'objectiu de destacar i posar en valor la creativitat i la innovació al procés creatiu de la cervesa. I és que, el sector de la cervesa artesana al nostre país, és relativament nou, encara que ja ha aconseguit captivar bona part de la població gràcies en part a aquesta creativitat.





La cervesa Dolça Sour té un estil propi anomenat 'sweett sour', amb el qual Màger pretén "rendir homenatge a les tradicions familiars passades i als nostres avantpassats, on elaboraven a les masies un vi dolç en calderes, a base d'una reducció del most i concentració de sucres”. Anomenat “vi bullit” o “vimblanc”, expliquen des de Màger que es tracta d'una elaboració molt antiga i gairebé desapareguda, “que ha recuperat ara, en part, Aleix Puig, mestre cerveser i fundador de Màger.” Nosaltres, hem fet la nostra versió, portant-la a les nostres matèries primeres de la cervesa", explica.





PROCÉS D'ELABORACIÓ DE DOLÇA SOUR





Des del Barcelona Beer Challenge expliquen, a més, que el procés de fabricació d'aquesta cervesa es divideix en dues parts . La primera "consisteix a preparar un most, seguint el procés comú d'elaboració de cervesa, buscant una alta densitat per portar a ebullició. Un cop en ebullició, segueixen els mateixos processos tradicionals, afegint una petita quantitat de llúpol com a conservant, sense buscar amargor , ni gust, ni aroma. Un cop fermentada, aconsegueixen una cervesa àcida i d'alta graduació, d'uns 14%”.





A la segona fase, d'altra banda, "elaboren un altre most en paral·lel, amb la mateixa base de malts, on serà bullit durant un llarg procés, de 3-4 hores aproximadament, fent una concentració de sucres i evaporant l'aigua fins a reduir-lo en la meitat, aquest moment és clau, perquè es decidirà la quantitat de sucres desitjada i el punt de dolçor.Per aturar l'evaporació, en plena ebullició, afegeixen la quantitat desitjada de cervesa ja fermentada de la primera fase i la fan arribar en conjunt gairebé a l'ebullició, només per esterilitzar-la de llevats i bacteris. Posteriorment, passats només 15 min passen al refredat i envasat".