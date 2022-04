Reus augmenta el nombre de caixers de criptomonedes

Reus compta amb tres caixers de criptomonedes /@Pixabay





El municipi de Reus, a Tarragona, compta ja amb tres caixers de criptomonedes. El primer es va instal·lar el 2020 però ara compta amb dos més, situats a dos centres comercials. En concret, a La Fira i Carrefour.





Aquests dispositius que ja es troben als carrers de Reus i que van en augment, a diferència del que passa amb els tradicionals que cada vegada queden menys, serveixen per facilitar compres o vendes de criptomonedes, així com per enviar-ne algunes a una altra persona per realitzar pagaments . I cada cop són més usats per les classes mitjanes.





A més, cal apuntar que els usuaris d'aquests caixers eviten haver de registrar-se en una plataforma que negociï amb criptomonedes. Per tant, facilita el procés d'usar-les i fa que cada cop més gent s'hi animi. I és que a més a més, els ciutadans veuen en aquest tipus de moneda una alternativa per no perdre poder adquisitiu, sobretot actualment amb l'IPC marcant xifres històriques.





Informen des del Diari de Tarragona que pel caixer situat a La Guarimba hi passen cada dia persones de tota mena. Així doncs, el fan servir des d'adolescents de 14 anys acompanyats pels seus progenitors fins a persones grans que ronden els 70. A més, apunten que hi ha dones d'aquesta edat que passen pel caixer de criptomonedes de manera regular.





D'aquesta manera, això demostra que la població està cada cop més interessada en les criptomonedes. No obstant això, les persones han de tenir cert coneixement abans de fer-ne ús per evitar problemes que puguin sorgir.