Retencions al túnel de Glòries el primer dilluns amb els dos sentits oberts

Retencions al túnel del Glòries el primer laborable amb ambdós sentits oberts /@EP







Aquest dilluns ha estat el primer dia laborable en què el túnel del Glòries estava totalment obert, en tots dos sentits. I ho ha fet amb retencions que han afectat a primera hora del matí els vehicles que entraven per la Gran Via (C-31) a Barcelona des del Maresme, sobretot a les zones on només hi ha dos carrils d'accés.





El col·lapse també s'ha produït a la zona del Poble Nou, però totes aquestes retencions ja estaven previstes. De fet, el gerent de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés, ja va explicar que això seria així les primeres setmanes des de l'obertura total del túnel, que es va produir aquest diumenge a les 08.00 h.





PRINCIPALS AFECTACIONS







La principal afectació a la mobilitat de l'obertura total del túnel de Glòries serà que entre els carrers de Bilbao i Padilla els vehicles no podran circular per la Gran Via en superfície i només es permetrà el pas del trànsit a veïns, serveis, transport públic i vehicles d'emergència, que s'hauran de desplaçar pels laterals, entre el tram Bilbao-Independència i el de Castillejos-Padilla.







Davant el canvi de circulació, estava previst un augment de les retencions a la Gran Via durant els primers dies i setmanes després de l'obertura del túnel, segons va avisar el gerent de Mobilitat i Infraestructures de Barcelona, Manuel Valdés , que va recomanar l'ús del transport públic en hora punta (entre les 07:00 hi les 09:30 h).