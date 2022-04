Lleó va presentar a Barcelona la seva oferta turística i gastronòmica

El vicepresident de la Diputació de Lleó i diputat de Turisme Nicanor Sen /@Pablo-Ignacio de Dalmases







Com una “província de sentiments” va definir la de Lleó el vicepresident de la seva Diputació i diputat de Turisme Nicanor Sen, que es va desplaçar fins a Barcelona per promoure els al·licients turístics de la seva terra, tant els paisatgístics i monumentals, com els gastronòmics, doncs com és ben sabut Lleó disposa d'una oferta de productes alimentaris de primeríssima qualitat, així com una interessant producció vinícola.





León va estar present a BTravel 2022 i el diputat Sen, amb l'alcalde de Villablino, Mario Rivas i la regidora de Turisme de Ponferrada, María Concepción de Vega, van contactar amb agències, operadors i mitjans de comunicació. Hi va haver una exposició exhaustiva del conjunt de l'oferta turística lleonesa en què es van destacar punts com les valls del Silenci o de Laciana, les falçs de Vegacervera, la cova de Valporquero o el lloc arqueològic de La Médulas; es van descriure rutes, tals les dels monestirs (amb els de Gradefes, Sandoval o Sant Miquel de l'Escalada), els miradors de Sabero, la cantàbrico-lleonesa (amb la comarca de Babia i el savinar de Mirantes de Luna), o la historicoindustrial (amb els museus Ferroviari i de la Mineria i Siderúrgia); i es va posar en relleu un patrimoni monumental que té la seva màxima expressió a la catedral de Santa Maria la Major, la col·legiata de Sant Isidre, l'hostal de Sant Marc o les dues obres de Gaudí: la Casa de Botines, a la capital de la província, i el palau episcopal a Astorga.





Es va organitzar a més una mostra de cuina lleonesa en què es va proposar un savi i imaginatiu maridatge entre alguns plats i els seus corresponents vins, les qualitats dels quals va explicar Pilar Cruces. Així la contra de cecina IGP Reserva d'Ezequiel, amanida amb unes lesques de formatge curat “pota de mulo”, es va regar per un escumós Godelia cuvée creat al Bierzo amb raïm Godello i 22 mesos de criança; el potatge de cigrons “Pico Pardal” cultivats La Maragatería (zona d'Astorga) amb bacallà esmicolat es va acompanyar d'un blanc Pincerna Albarín de la DO León ; la torra de botifarra curada i adobada amb figues agredolces del Bierzo i formatge tendre d'ovella de “Los Payuelos” ho va estar amb una copa de vi rosat Gurdos també de la DO León; i tot això va ser coronat per una pera conferència al vi negre amb una copa d'Ultreia, un brou negre fet amb raïm Mencía de la DO Bierzo.