Mentre Aragó protesta, el Alt Pirineu, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès votaran sobre els JJOO el pròxim 24 de juliol

El Govern convocarà el 24 de juliol una doble consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, una a l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) sobre si cal presentar la candidatura, i una altra al Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) i Solsonès (Lleida) sobre si aquestes comarques s'han "d'involucrar" al projecte olímpic.







Ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en roda de premsa amb la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi signat els dos decrets d'impuls de la convocatòria d'aquestes consultes.





En un inici el Govern havia plantejat la consulta només a l'Alt Pirineu i Aran i, després del debat sobre si s'havia d'ampliar el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, finalment ha decidit que es facin dues consultes per separat i amb preguntes diferents.





MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE CONSULTES









El president de la Generalitat, Pere Aragonès, signa el decret d'impuls de la convocatòria de la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030





El president de la Generalitat, Pere Aragonès i García, ha signat aquest matí els dos decrets d’impuls de la consulta dels Jocs Olímpics.





La pregunta que se sotmetrà a votació a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran serà:

“El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030? A) Sí, l’ha de presentar B) No, no l’ha de presentar.

La pegunta de la consulta a les comarques del Ripollès, Berguedà i Solsonès serà:

“La teva comarca s’ha d’involucrar en el projecte vinculat als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030? A) Sí, estic d’acord que s’involucri B) No, no estic d’acord que s’involucri





El govern de la Generalitat per poder fer aquesta consulta va haver de modificar al març la llei de consultes no referendàries. Concretament va afegir un punt que permet al president de la Generalitat promoure i convocar consultes simultàniament a més d'un municipi, d'una comarca o d'una vegueria, sobre assumptes relacionats amb les competències o els interessos de la Generalitat.







La modificació s'ha aprovat per mitjà d'un decret llei, és a dir, per via d'urgència, per poder complir els terminis de la candidatura olímpica.





El govern considera que un projecte de les dimensions d'una candidatura olímpica, amb les implicacions esportives, econòmiques, socials i ambientals que comporta, requereix que les persones més directament afectades per la celebració puguin manifestar la voluntat al respecte.





El Consell Executiu també ha aprovat l'ampliació dels membres de la Taula de representació territorial del projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics i d'Hivern

Pirineus-Barcelona. Els representants que s'incorporen a aquest ens seran els alcaldes o alcaldesses dels municipis de Vielha, Sort, Tremp, la Seu d'Urgell, el Pont de Suert, Puigcerdà, Berga, Ripoll i Solsona i també els alcaldes o alcaldesses dels municipis on es desenvolupin els esdeveniments i les proves esportives.





Aquest òrgan, constituït el 3 d'agost, està presidit pel Departament de la Presidència, i estava format fins ara per representants del govern i també hi havia les delegacions territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran i Catalunya Central; els consells comarcals de Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, alta Ribagorça, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i Solsonès; l'Ajuntament de Barcelona; l'Àrea Metropolitana de Barcelona; el Consell General d'Aran i les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona.





UNS JOCS D'HIVERN POLÈMICS





Lambán recalca que a Aragó se li va garantir una candidatura de JJOO en igualtat i equilibri amb Catalunya.













Javier Lambán, president del Govern de l'Aragó, va rebutjar recentment la proposta del Comitè Olímpic Espanyol (COE) respecte a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 Barcelona-Saragossa-Pirineus perquè vol que tinguin més protagonisme a Aragó.





Per al COE el repartiment de seus havia de ser el següent:





A Catalunya s'havien de celebrar totes aquelles proves relacionades amb l'esquí alpí (amb seu a la Molina i a la Masella), l'esquí acrobàtic (Baqueira-Beret), l'esquí de muntanya (Boí Taüll), el surf de neu (Baqueira- Beret) i l'hoquei gel (al Palau Sant Jordi de Barcelona).







A Aragó es disputarien les proves de patinatge artístic i de velocitat (Saragossa ciutat), el curling (Jaca) i l'esquí nòrdic (Candanchú) basant-se en les infraestructures de què disposen els dos territoris, ja que el Comitè Olímpic Internacional (COI) demana que no es repeteixin construccions d'equips que no siguin sostenibles en el futur.





El Govern dona per "tancat" l'acord sobre els JJOO d'Hivern pesi al rebuig d'Aragó



La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha donat per "tancat" l'acord sobre la candidatura dels JJ.OO d'Hivern 2030 amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) pesi al rebuig d'Aragó i la seva decisió de presentar una proposta de repartiment alternativa.



"Ens sembla una bona proposta i no tenim res més a afegir en aquest sentit", ha dit en una roda de premsa al costat de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, per a informar sobre la doble consulta que el Govern organitzarà sobre els JJOO en el Alt Pirineu i Aran, i al Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) i Solsonès (Lleida).



Preguntada per si Catalunya està preparada per a assumir una candidatura en solitari si Aragó s'acaba despenjant del projecte, ha contestat defensen la candidatura que hi ha "sobre la taula" i no es plantegen altres possibilitats ara com ara.



"De fet, la situació ja està en un moment prou delicat. Per tant, de moment no ens el plantegem, encara que òbviament el futur no el coneixem", ha conclòs.



Si que ha deixat clar que hi ha proves que s'hauran de fer a l'estranger, com els salts d'esquí, independentment de si la candidatura acaba sent conjunta amb Aragó o només de Catalunya: "Nosaltres el que no farem serà construir a Catalunya infraestructures que són molt cares i que no tenen afició aquí".