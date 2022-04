​El conseller Cambray centra la seva compareixença al Parlament en la gratuïtat de P2

El conseller Josep Gonzàlez-Cambray signa l'acord amb les entitats municipalistes per a la gratuïtat de P2 a les escoles bressol públiques/Firma: EUROPA PRESS





Conscient que alguns municipis com Barcelona creuen que el finançament de 1.600 euros per curs i alumne són insuficients, el conseller d'Educació, Cambray ha assegurat que tots els municipis rebran "més diners" del que en aquests moments paguen les famílies i que aquest estarà blindat de cara als propers cursos.







En paraules de Cambray Barcelona, rebrà 4,5 milions d'euros més del que ara paguen les famílies i que l'Ajuntament nega. A més, ha precisat que els consistoris no hauran d'avançar el finançament per garantir la gratuïtat de l'escolarització per a les famílies perquè la Generalitat pagarà sobre la base de bestretes calendarititzades.





Cambray ha subratllat que el compromís del Govern és anar ampliant la gratuïtat de P2 als altres dos cursos de l'educació infantil que abasta els 0 fins als 3 anys en funció de la disponibilitat pressupostària i que, en el cas de les famílies que tinguin que optar per una escola privada se n'abaratirà el cost amb una reducció de 800 euros anuals per alumne.







A més, ha afirmat que es crearà una comissió de seguiment per detectar si en algun ajuntament no es cobreix el finançament de l'escolarització per realitzar les ajudes que siguin necessàries.





Ha parlat també que amb els Fons Europeus els ajuntaments podran optar a subvencions per poder crear noves places d'escola bressol durant els propers tres anys que segons els càlculs del seu Departament podrien arribar a les 10.500.





PROMESES SENSE CALENDARI

Cambray ha emmarcat la gratuïtat del P2 al paquet de tres mesures que han de promoure una "transformació" que portarà "un canvi de paradigma" a l'escenari educatiu català.







Per al conseller, Catalunya ha d'anar desplegant el Pla per reduir ràtios i el Pla de lluita contra la segregació escolar . El calendari sobre la materialització d'ambdues mesures, ha explicat encara, no es pot concretar encara que ha assegurat que, si bé és cert que hi ha una caiguda demogràfica, s'hauria pogut continuar sense reduir ràtios. En canvi, ha defensat que “amb 20 alumnes per classe, es faran més grups i hi haurà més mestres.









EL CONSELLER NO VOL CEDIR AL CANVI DE CALENDARI





El conseller, Cambray, ha rebut aquest cap de setmana el suport explícit de la cúpula d' ERC , que ha reivindicat que el departament està donant resposta a 10 de les 14 demandes per les quals es va convocar la vaga de cinc dies per part dels sindicats .







Tot i que ha admès que l'avançament del calendari escolar una setmana des del setembre que ve i que és una qüestió que els sindicats reclamen que s'hauria d'ajornar es mantindrà tal com ho ha proposat la seva conselleria. En paraules de Cambray "no hi ha ningú que digui que no és una bona mesura per a l'alumnat", afegint que amb aquest calendari s'escurça la desconnexió de l'estiu i es beneficia l'alumnat vulnerable. Al setembre, segons el conseller, els alumnes faran el mateix horari que a l'octubre i amb el 100% de gratuïtat.





Cambray a més ha negat en la seva compareixença al Parlament que prengui decisions sense dialogar, com li recriminen els sindicats. I ha precisat que han fet fins a tres propostes diferents al comitè de vaga i que l'última suposa una inversió addicional de 500 milions d'euros en els propers tres anys.





Set de les demandes ateses, ha dit, s'encarrilaran el curs vinent, mentre que tres més estan candelaritzades.









