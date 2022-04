Laia Sarquella: "Catalunya té una dependència energètica que supera el 90%"

Sant Boi de Llobregat va celebrar una jornada tècnica en què es va parlar de la importància de les xarxes de calor amb biomassa, i per això diversos ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han decidit apostar com a font d'energia renovable per, alhora, millorar la biodiversitat dels seus boscos . Sobre la situació actual de les xarxes de calor amb biomassa va parlar Laia Sarquella, tècnica d'energies renovables a l' Institut Català d'Energia (ICAEN).





Abans de seguir, cal explicar que la biomassa és una fracció biodegradable de diferents productes i residus d'origen biològic que sorgeixen de les activitats agràries, de la silvicultura (disciplina que tracta sobre la gestió dels boscos) i de les indústries connexes (és dir, el comerç per particulars, respecte dels productes derivats del petroli cru). És, per tant, matèria orgànica que s'usa com a font d'energia. Un exemple en poden ser els pèl·lets o pelles de fusta.





Laia Sarquella, tècnica d'energies renovables a l' Institut Català d'Energia (ICAEN) /@Vilapress







Sarquella va comentar que des de l'ICAEN fa anys que treballen amb la biomassa i que se solen guiar per les normatives europees. Després, va detallar algunes normes o pactes a què s'han arribat tant a nivell global com a nivell de Catalunya i els objectius marcats.





A nivell europeu, per exemple, va dir que "es va desenvolupar el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 que té, entre altres coses, un objectiu de reduir al 23% els gasos hivernacle i un altre amb què es vol aconseguir que el 74% de l'energia el 2030 sigui renovable”. D'altra banda, ha explicat que en el context europeu també es vol aconseguir una "descabonització total de cara al 2050". En concret, això consisteix a aconseguir "una neutralitat carbònica en què tot el que s'emeti el 2050 s'absorbeixi o es capturi".





Catalunya vol eliminar les centrals nuclears el 2027





Quant a la transició energètica a Catalunya, Sarquella va informar els presents que el 2017 es va assolir el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, amb què es pretén aconseguir que l'any 2050 l'energia sigui 100% renovable, entre d'altres coses.





D'altra banda, aquell mateix any es va "aprovar la Llei del Canvi Climàtic, amb dos objectius: que el 2030 hi hagi un mix elèctric en què el 50% de l'energia usada sigui renovable i que el 2027 es tanquin les centrals nuclears".





A més de tot això, Laia Sarquella va fer esment a la Declaració energètica climàtica del 2019, mitjançant el qual es va aprovar el Decret llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables.





"CATALUNYA TÉ UNA DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA QUE SUPERA EL 90%"





Després d'això, la tècnica d'energies renovables va comentar que “Catalunya té una dependència energètica que supera el 90%”, per la qual cosa va una mica endarrerida respecte als objectius marcats.





A més, aquesta dependència suposa, entre d'altres, sobrepagar l'energia. Una cosa que actualment està afectant molt la ciutadania espanyola, que està veient com els últims mesos les factures de la llum o el gas estan superant màxims històrics.









Fent referència a la procedència de les energies, va comentar que "el 69% de l'energia primària prové de fonts fòssils i el 24% de les centrals nuclears. Quant a l'electricitat, només el 20% prové d'energies renovables i la resta bàsicament prové de les hidroelèctriques. En això sí, hi ha parcs eòlics i fotovoltaics que s'aniran desenvolupant. Però l'escenari és complex".





Com més autoabastiment d'energia millor i per això cal bioenergia.





Així, ha assegurat que aquests canvis no es poden fer de manera individual sinó que "depèn tot d'un context mundial". El que és clar, va afirmar, és que “com més autoabastament energètic, millor per a tots. I per això es necessita bioenergia. La matèria primera és la biomassa forestal i agrícola i això a Catalunya hi ha de sobres, perquè un 65% del terreny és forestal". Això sí, segons va comentar, "la gestió és encara massa minoritària, cal aprofitar millor i de forma ràpida".





QUINS SÓN ELS BENEFICIS DE LA BIOMASSA?





Laia Sarquella explica els beneficis de la biomassa /@Vilapress





Per justificar les seves paraules, Sarquella va mostrar una imatge en pantalla en què es veien, diferenciats per punts, els diferents beneficis de la biomassa. De la seva explicació es recull que aquests es poden dividir en quatre tipus: beneficis energètics, beneficis forestals, beneficis mediambientals i beneficis socials i econòmics.





Entre tots ells podem destacar que fer servir biomassa i bioenergia ajuda a disminuir l'alta dependència energètica exterior i ajuda a tenir combustibles a preus competitius, cosa que no succeeix actualment amb l'alta dependència que tenen tant Catalunya com a Espanya (encara que en aquest cas està situada alguna cosa per sobre del 70%).







D'altra banda, la biomassa fomenta la prevenció d'incendis i millora l'estat dels boscos. També afavoreix l'adaptació dels ecosistemes, contribueix als objectius de mitigació del canvi climàtic i té potencial de desenvolupament del sector industrial.