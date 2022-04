La Fundació La Caixa i l'Ajuntament de Barcelona dedicaran un milió d'euros a projectes de recerca i d'innovació

Barcelona i Fundació La Caixa doten amb un milió la convocatòria 2022 a investigació i innovació /@EP







Les dues entitats han obert la convocatòria de subvencions extraordinàries destinades al finançament de projectes de recerca i innovació, dotada amb un milió d'euros, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.





El consistori ha detallat que la convocatòria és fruit d'un conveni de col·laboració entre ambdues institucions que s'emmarca al Pla Barcelona Ciència 2020-2023, i que de la quantitat total, el consistori aporta 600.000 euros i la fundació 400.000 euros més.





Els projectes, indiquen des de la Fundació La Caixa, han de basar-se en la investigació de reptes urbans d'alguna d'aquestes dues temàtiques: l'envelliment i la qualitat de vida, o bé la mobilitat i el respecte a la protecció del medi ambient.





D'altra banda, hauran de presentar-los grups formats per un mínim de tres entitats diferents treballant en cooperació, per això fomentar les sinergies i optimitzar el disseny, la implementació i la difusió de les propostes, així com les aliances entre diversos actors.





Les propostes que es presentin han de complir certs requisits, que són no haver obtingut subvenció per al mateix projecte en convocatòries anteriors, tractar les temàtiques des duna perspectiva local i executar-se en un termini màxim de 18 mesos.





El termini per a la presentació dels projectes estarà obert fins al proper 19 de maig inclòs i la quantitat màxima de les subvencions per a un sol projecte serà d'un màxim de 150.000 euros, amb els quals es podrà cobrir la totalitat del projecte.