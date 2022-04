Mor als 57 anys Silvia Gambino, actriu 'd'Escenes de matrimonio'

Silvia Gambino en una fotografia publicada al vostre compte d'Instagram /@ silviagambino.oficial







L'actriu Silvia Gambino ha mort als 57 anys a causa d'un càncer, ha comunicat el seu exmarit Alberto Closas.







La intèrpret, d'origen italià, era sobretot coneguda per la seva carrera com a vedette de revistes teatrals. Però a més també se la recorda per la seva participació en programes com Nit de festa, de José Luis Moreno, on era una de les protagonistes de Matrimoniades i Escenas de Matrimonio.





"T'has marxat per fer riure a tothom que et trobis vagis on vagis, amb aquest personatge que adoraves i et va donar tants èxits "Rosita". T'has anat molt jove, la vida no és justa i el càncer t'ha guanyat la batalla però no et va treure el somriure. Descansa en pau Silvia Gambino sempre estaràs en el meu record i en el meu cor. Ens veiem. Ciao", ha escrit al seu compte d'Instagram Closas.