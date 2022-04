​La tia del nen assassinat pel seu pare: "És un monstre"

Parla la familiar del nen assassinat/ @Telecinco





La prima de la mare del nen assassinat a mans del seu pare a València ha parlat per a 'El programa de Ana Rosa'. Sembla que el menor havia escrit desesperat la seva mare perquè anés a buscar-lo, però el pare es va negar a obrir la porta a la dona. Ella va avisar la Guàrdia Civil però ja va ser tard.





José Antonio, el detingut de 47 anys, comptava amb denúncies per maltractaments i una ordre d'allunyament de la mare, però tot i així el jutjat va mantenir el règim de visites al seu fill, Jordi, a qui havia amenaçat diverses vegades d'assassinar. Els últims dies, l'home també va causar problemes al bar del barri.





La família es troba destrossada i no troba consol davant els succeïts. Marta Tur, cosina germana de la mare, explica que ella mateixa va acompanyar la dona a posar la denúncia: "Ell l'assetjava contínuament, no acceptava la decisió d'ella de voler divorciar-se. José Antonio s'ha saltat l'ordre d'allunyament "sempre que li ha anat bé perquè tenia la custòdia compartida de Jordi.

"És un monstre, primer la va anul·lar a ella com a dona, com a persona i se saltava l'ordre d'allunyament quan li venia bé"







Marta assegura que l'acusat tenia "problemes amb la beguda i no tenia amics, la seva família tampoc no en volia saber res". Tot i així, la dona explica que "no ha begut mai davant del seu fill i tampoc ha estat violent cap al nen". La prima declara que la mare "està destrossada i se sent culpable".