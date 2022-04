El torero Ortega Cano parla clar: "Estic molt tocat"

José Ortega Cano, Ana María Aldón i Gloria Camila Ortega arriben a l'església de Santa Bàrbara on se celebra el funeral per Jaime Ostos, a 20 de gener de 2022/ Signatura: Francisco Guerra / Europa Press







Ortega Cano es troba feliç al costat d'Ana María Aldón i després de mantenir-se callat durant setmanes ha explicat com està la relació amb la seva dona i s'ha posicionat finalment en el conflicte familiar provocant l'ovació espontània del públic: "Jo estic posicionat al costat d'Ana perquè és una dona que té uns valors importants, però ella ha de prendre uns medicaments que porta temps sense prendre's (...) Suport totalment a la meva dona i la vull moltíssim , espero que Déu la mantingui molts anys al nostre costat per poder gaudir del nostre fill que és meravellós”.





Malgrat tot afegia "jo estic molt tocat, molt afectat, sóc fort, intento ser fort, però arriba un moment en què ja no tinc força per lluitar davant de tanta història (…) Jo l'únic que he fet a la meva vida és portar-me bé amb tothom però quan no és una cosa és una altra (...) Jo quan vaig iniciar la relació amb Ana María vaig decidir que això era per sempre, i a sobre amb un nen que és clavat a mi de cap a peus, no he dubtat mai que el nen pogués no ser meu, des del moment en què va néixer que el vaig agafar als meus braços i vaig veure que era un "Ortega" amb aquestes paraules, Ortega Cano començava a deixar clar que el seu matrimoni es troba en un bon moment i que en cap cas va arribar a dubtar de la paternitat del seu fill, com molts col·laboradors van assegurar als programes de televisió.







El torero es mostrava molest amb la pressió mediàtica que està suportant en els darrers temps, una pressió motivada en gran part per les declaracions de la seva dona, Ana María des de 'Viva la vida'. Tot i això, Ortega Cano ha assenyalat als mitjans, i concretament a Telecinco, com el causant de la seva ansietat: "Sembla que a Telecinco li agrada molt crear polèmica, hauríeu de deixar-me una mica tranquil perquè a mi m'agrada el bon rotllo i la harmonia però també em puc cansar i no vull arribar a aquest extrem” afirmava el torero.







L'última part de la seva intervenció Ortega Cano l'ha dedicat a parlar de la seva germana Conchi:



"Conchi ha estat la meva segona mare des de molt nen, nosaltres venim d'una família humil i treballadora, era ella la que em cuidava i sempre l'he volgut moltíssim, però sí que dic que tots tenim errors i no som perfectes".