Mor un home després que oblidessin unes tisores al seu estómac durant una operació

Mor un home després que oblidessin unes tisores a l'estómac durant una operació /@Pixabay







Un home de 59 anys ha perdut la vida a Veneçuela després que els cirurgians que el van operar d'una diverticulitis inflamatòria oblidessin unes tisores a l'estómac.





El pacient va ser sotmès a la cirurgia, que li van dir que havia estat un èxit, però al cap d'uns dies va començar a sentir molèsties en menjar, respirar o anar al bany, informa Antena 3. Els metges li van receptar diversos fàrmacs per al dolor, però com aquest no se n'anava decidir fer-li una placa per comprovar que tot estava en ordre.





Va ser així com van veure que l'home tenia unes tisores a l'estómac, que sembla que els metges haurien deixat allà en una distracció durant l'operació. El van operar d'urgència per extreure-les i li van dir que es recuperaria, però va morir cinc dies després.