José Corbacho es pronuncia sobre l'acomiadament de Paz Padilla

El còmic José Corbacho ha anat a veure la representació teatral de Paz Padilla i el més cridaner és quan en un post en instagram parla de 'Sálvame' sense arribar a anomenar el programa ni la cadena.





Cobacho parla d'aquesta forma de Paz Padilla: "M'alegro tant per ella que aquesta nit dormiré feliç. Perquè Paz, la Mari Paz es mereix que li passin coses boniques. Per la seva generositat, per obrir-se en canal davant nostre en aquest espectacle i per aquesta nova etapa que s'obre davant d'ella, plena de llum, de positivitat, d'alegria i d'amor”.





A més afegeix: " I crec que el públic s'alegra també per ella (mai un acomiadament va ser tan ben rebut per la gent que la estima). I ens alegrem, perquè la veiem feliç i s'ho mereix. Com tu dius a l'espectacle, en el teu espectacle, et diré dues coses que cal dir més: “t'estimo i gràcies”, Paz. Mari Paz".