Endesa regularà el cabal del riu segre per col·laborar en el tractament per combatre la mosca negra /@EP







Endesa ajustarà, a partir d'aquest dimarts, el turbinat de les centrals hidràuliques de Seròs i Camarasa amb l'objectiu de facilitar els treballs que es duran a terme des del Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre (COPATE) per tal de combatre la mosca negra, han informat aquest dilluns en un comunicat.





El procés començarà aquest dimarts a les 8 del matí a ambdues centrals per tal de garantir que, fins les 15h, el caudal del riu Segre sigui de 6 m3/s a l’alçada de la ciutat de Lleida i de 16 m3/s a l’alçada de Seròs. L’operació es repetirà dimecres i dijous en el mateix horari.





"En aquestes condicions, tècnics del COPATE procediran, demà, a prendre mostres del riu; dimecres, aplicaran el tractament des d’un helicòpter i dijous, n’avaluaran el resultat. Des del COPATE, s’aplica, de manera periòdica, aquest tractament tant al riu Segre com a l’Ebre. A més, les crescudes extraordinàries del cabal a la part baixa d’ambdós rius, que realitza la Companyia de manera coordinada amb la CHE, ajuden, també a combatre aquesta espècie ja que arrosseguen els macrófits on hi posa els ous per tal d’entorpir, d’aquesta manera, la seva reproducció i proliferació.", han indicat des d'Endesa.