El TSJC dóna 15 dies més a la defensa de la presidenta del Parlament perquè exerciti el dret de defensa

La presidenta del Parlament, Laura Borràs , havia presentat un recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de deixar-la a un pas de judici per un presumpte fraccionament de contractes. I aquest dilluns s'ha conegut que part han estat admesos pel jutge de la Sala Civil del TSJC.







La causa és oberta per un delicte de prevaricació administrativa, de frau administratiu, de falsedat en document mercantil i de contínua malversació de fons públics quan Borràs estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.









Borràs al·legava al seu escrit de defensa que s'havia vulnerat drets fonamentals com la presumpció d'innocència o la possibilitat de defensar-se amb garanties .





La presidenta del Parlament acusava el TSJC de filtrar la interlocutòria als mitjans de comunicació i argumentava que "se l'ha presentada com a culpable abans de ser acusada i sense saber si realment s'asseurà a la banqueta" afegint que estava patint una campanya mediàtica a la que se li feia un “judici paral·lel” que la privava del seu dret a la defensa.





L'advocat de la presidenta del Parlament demanava a més que s'anul·lés la decisió del TSJC i que Borràs pogués aclarir per tots els fets pels quals és investigada "sense exclusió del material que ha estat acumulat en dates recents".





LA SALA CIVIL DEL TSJC ESTIMA EN PART ELS ARGUMENTS DE L'ADVOCAT DE BORRÀS









Per a la sala civil del TSJC part del recurs de reforma de l'advocat de la presidenta Laura Borràs és encertat, i en aquest sentit diu a la seva decisió: "La legislació vigent subratlla la rellevància del dret d'informació de tot detingut i acusat, lligant-la al primer cas i en particular amb el dret fonamental a la llibertat i en el segon amb el dret fonamental a la defensa”.









Per al jutge "l'al·legat de vulneració de dret fonamental no pot ser acollit però si la denúncia de vulneració dels apartats bic de l'article 118.1 LECrim continguda als recursos que ara es resolen".





I ho fonamenta en l'argumentació que "els fets de la investigació provenen del Jutjat número 9 de Barcelon,ai en ell van ser imputades en diferents moments les mateixes persones físiques que segueixen sent investigades en les presents diligències, les quals van comparèixer en aquest procediment en el exercici del dret de defensa". A més "posteriorment la causa es va bifurcar i la dualitat de procediments es va mantenir una vegada que el Tribunal Suprem va declarar la seva incompetència sobrevinguda, després de l'adquisició per Laura Borràs de la condició de doputada al Parlament de Catalunya que va donar origen a la incoació del TSJC" .





Així mateix es va produir una "ampliació de diligències, a petició del Ministeri Fiscal, amb la consegüent acumulació en aquest del procediment que provenia del Jutjat 9 de Barcelona". I diu el jutge en aquest punt "davant l'acumulació els procuradors dels investigats van ser informats i estaven en condicions d'examinar les actuacions a la secretària del tribunal".





Però afirma el jutge del TSJC que "en relació amb el volum de les actuacions – que ocupen 11 volums- es permet conluir que els escassos set dies transcorreguts entre la recepció de la documentació per part del TSJC i el dictat de la interlocutòria de finalització de la instrucció " és aquí on " no es respecten segons el propopi TSJC el contingut essencial del dret de defensa dels investigats" que segons el "no els ha permès a la pràctica "examinar les actuacions" amb l'antelació necessària per exercir el dret de defensa, atès que el seu accés a la informació quedava supeditat a l'entrega per aquest organisme amb còpia en format digital”.





En aquest sentit afirma el jutge segons la seva decisió "segons la Directiva 2012/13/UE té en compte que l'arribada de més proves materials a la causa ha de poder ser examinada per l'investigat amb l'antelació deguda" , per la qual cosa en conseqüència , "es revocarà la resolució impugnada de tancament de la instrucció per al restabliment del dret de defensa dels investigats" entre els quals hi ha la presidenta del Parlament, Laura Borrás.





I per això "concedeix un termini comú de quinze dies - a totes les parts- perquè qualsevol part insti el que al seu dret convingui en exercici del dret de defensa".





A més diu el jutge que "com que no s'ha donat cap canvi rellevant en aquest cas, no era d'obligat compliment la pràctica d'una nova informació dels fets imputats o una nova declaració de la investigació -Laura Borràs-, sense prejudici del dret que us assisteix per sol·licitar aquestes diligència de prova".











Cosa que "nega" a la defensa de la presidenta del Parlamanent de Catalunya," la vulneració addicional del seu dret de defensa sobre la premissa que l'acumulació de processos revelaria l'existència de fets nous, sobre el que el seu client, no ha tingut temps de defensere ni prestar declació en qualitat d'investiagda".





És a dir, admet el jutge que les defenses han de tenir un "temps addicional" de quinze dies més per llegir els 11 volums de la causa i que poden exercir amb més garanties el dret de "defensa" els seus clients.





Guanya així Borràs més temps sobre la seva decisió per dimitir o no del seu càrrec de Presidenta del Parlament mentre no se li obri judici.





