Galán aposta per “més Europa” per sortir de la crisi energètica

El president d'Iberdrola , Ignacio Galán, entén que la resposta de la crisi ha de ser “més Europa” o no serà. "És fonamental l'estabilitat i l'ortodòxia regulatòria, la seguretat jurídica, més interlocució i més regles del mercat", ha detallat, segons un comunicat de la companyia. A més, des d'Iberdrola afirmen que Galán "entén que les solucions han de ser comunes i no que cada país prengui mesures de manera aïllada. El president d'Iberdrola ha participat al fòrum 'Wake up! Spain' organitzat pel diari digital El Español i durant la seva intervenció ha deixat clar que Espanya no és una excepció en aquesta crisi, sinó que afecta “tota Europa per igual””.





D'altra banda, Ignacio Galan comprèn que a la Unió Europea no s'ha fet prou per rebaixar la dependència dels combustibles fòssils, que representen el 60% del total de l'energia consumida. De fet, ha culpat els alts preus del carbó, gas i el petroli de la crisi energètica. Galán pensa que la solució a aquesta problemàtica passa per accelerar l'aposta per les energies netes, per l'autoproveïment per reduir la dependència exterior.





El president d'Iberdrola opina que les solucions a la crisi han de ser de tothom,

a més de ser duradores. Des del seu punt de vista, Europa “s'està prenent molt de debò la posada en marxa de polítiques que redueixin la dependència exterior”. D'altra banda, Galán considera que cal invertir més en energies renovables, xarxes elèctriques i emmagatzematge. El desplegament de les renovables ha de ser més ràpid.





“Els preus al mercat elèctric diari són similars a tota la UE, a Espanya, fins i tot, menors”, ha afegit. A més, ha indicat que el 80% de l'energia no està afectada per l'oscil·lació del mercat elèctric, ja que està tancada mitjançant contractes amb tarifa fixa. Creu que l'element diferencial a la UE és el mercat al detall: “PVPC, subjecte a mal disseny, és el que provoca la volatilitat de preus horaris”.





D'altra banda, ha apuntat als Estats Units com a “principal destí d'inversió” d'Iberdrola perquè té una “predictibilitat, estabilitat i seguretat jurídica”. També ha destacat que el tractament fiscal del país és molt més favorable a les energètiques. I ha recordat que, segons un estudi de BNP, Espanya és el país "amb el risc regulatori més alt d'Europa i això no ajuda".





Finalment, el president d'Iberdrola ha valorat l'excel·lència de les empreses espanyoles, que porten el nom del país per tot el món, així com els seus proveïdors.