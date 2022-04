El documental "Pactes de Silenci 2" revelarà la crua realitat dels serveis d'atenció a la gent gran

Moviments socials estrenen un documental que denuncia “la crua realitat del sector de la dependència” /@Moviment de Residències i altres moviments socials







Afectades BB Serveis i Moviment de Residències Catalunya, amb la participació i col·laboració de Marea Pensionista Catalunya i Marea Blanca Catalunya, així com altres plataformes, han creat el documental Pactes de Silenci 2 , que s'estrenarà el proper 8 d'abril a Barcelona i servirà per denunciar la crua realitat del que està passant al sector de la dependència des de diferents punts de vista”, segons han informat en un comunicat conjunt.





Per promocionar l'estrena expliquen: "Des de diferents moviments socials hem recollit en aquests 2 darrers anys molta informació, documentacions, testimonis que ens han portat a fer aquest documental en què es denuncien una sèrie de pràctiques que posen els pèls de punta, tant a les residències com al Servei d'Atenció a Domicili (SAD)".





L'ÀFAN DE LUCRE I LA FALTA D'ATENCIÓ DIGNA ALS NOSTRES MAJORS





A això, afegeixen els moviments socials que "el documental assenyala la pèrdua evident de drets d'una persona quan entra a viure en una residència, la desatenció que han patit i pateixen, els maltractaments evidents per aquesta falta d'atenció digna i per l'avarícia dels que només pensen en els diners oblidant-se que els que estan a les mans són persones".





A més, expliquen que "es ressalten coses molt greus ocorregudes des que va començar la pandèmia del Covid-19 , igual que es posa en evidència la manca de responsabilitat per part de les administracions o com la justícia sembla haver mirat cap a un altre costat amb aquest despropòsit que s'ha convertit en molts casos en un negoci que utilitza persones dependents per treure'n profit i les treballadores explotades des de fa molts anys".





En aquesta línia, asseguren que al documental mostra que "estan molt presents els fons d'inversió i empreses de reputació dubtosa , deixant en evidència el que suposa denunciar irregularitats per part de treballadores, on es mostra quin és "el preu de denunciar".





El Documental recorrerà diferents ciutats d'Espanya durant els propers mesos encara que a Barcelona s'estrenarà el proper 8 d'abril a les 18:00h a l'Auditori del carrer Calàbria 66 ia Madrid es farà el dia 21 d'abril.









Vídeo anunciant l'estrena de Pactes de Silenci 2/ @MareaPensionnista