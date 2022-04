L'Associació Clara Campoamor recolza les exigències de les famílies de les nenes d'Aguilar

La presidenta de l'Associació Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, en imatges d'arxiu @ep







L'Associació Clara Campoamor , que també exerceix l'acusació particular en el cas de les nenes d'Aguilar de Campoo desaparegudes fa trenta anys a Reinosa , s'ha adherit a les noves diligències sol·licitades per les famílies de Manuela Torres i Virginia Guerrero , després de les practicades durant el secret de les actuacions després de la reobertura del cas, l?estiu passat i amb motiu d?una nova línia de recerca.





L'associació subscriu així i recolza totes les peticions dels familiars de les menors, que tenien 13 i 14 anys quan van ser vistes per última vegada, a l'abril de 1992 , fent auto-stop per tornar de la localitat càntabra a la palentina després d'una festa.





Els representants legals dels familiars de les nenes van remetre la setmana passada al Jutjat número 2 de Cervera de Pisuerga (Palència) que instrueix el cas les al·legacions derivades de la investigació duta a terme la Guàrdia Civil durant els gairebé sis mesos de secret de sumari .





Al costat de les mateixes, demanaven a la jutgessa instructora que autoritzés la pràctica d'una sèrie de diligències que consideren "de molt interès per avançar en aquest cas" , i després d'entendre com a "insuficients" les actuacions dutes a terme durant el secret de les actuacions.





En aquest despatx són partidaris, a més, de reiterar altres indagacions que ja van ser plantejades a l' Informe Criminològic presentat amb anterioritat davant l'autoritat judicial, que va acordar reobrir la causa el juny de 2021.





Els advocats dels familiars a les víctimes esperen que totes les diligències interessades siguin autoritzades per aclarir la desaparició de Manuela i Virginia, trobar l'autor o autors implicats en aquesta i saber què va passar, i en la seva pretensió compten amb el suport dels lletrats de l'Associació Clara Campoamor.









MÉS DE 7.000 VEHICLES RASTREATS

La Guàrdia Civil va rastrejar més de 7.400 vehicles Seat 127 des de la reobertura de la investigació per la jutgessa titular , mesos després que una dona alertés en un programa de televisió que un any abans de la desaparició de les dues menors ia la mateixa zona on es els va perdre la pista havia escapat d'un home al Seat del qual 127 blanc s'havia pujat.





En concret, des que es van reprendre les actuacions, el secret de les quals va ser aixecat a principis de març per la magistrada, la Benemèrita ha inspeccionat un total de 7.414 cotxes d'aquest mateix model i marca a sis províncies, 68 a la mateixa zona a la que Virginia i Manuela van ser vistes per darrera vegada.





Entre les indagacions realitzades figura a més la presa de declaració per part dels agents al propietari del 127 al qual va pujar la denunciant -que curiosament no és blanc, sinó de color marró-. Si bé va ser plenament identificat, ha estat desvinculat del cas després d'haver estat fins i tot 'punxat' el telèfon i la instal·lació d'un dispositiu de seguiment al seu turisme actual.





Les investigacions des de llavors han portat l'institut armat a fer el mateix, amb la presa de declaració, escoltes telefòniques i instal·lació de dispositius de seguiment als seus vehicles a les tres persones que en el seu moment també van ser investigades per aquests fets, però igualment sense resultat algun.









REOBERTURA DEL CAS I SECRET DE SUMARI

Des que es va reobrir la causa, la magistrada havia prorrogat el secret de les actuacions per períodes d'un mes, llevat de l'última ocasió, quan ho va acordar només per vint dies més.





I l'anterior vegada, ho va decretar per a totes les parts personades -les famílies i l'Associació Clara Campoamor- a excepció de la Fiscalia, que va continuar així informada juntament amb la jutgessa de les investigacions de la Guàrdia Civil palentina.





La reobertura del cas es va decidir per una nova línia de recerca sorgida arran de la difusió, el febrer de l?any passat, d?una informació en un programa de televisió recordant aquesta desaparició i sol·licitant col·laboració ciutadana.





A partir d'aquesta notícia es va produir una trucada d'una dona a la qual, un any abans de la desaparició de la Virgínia i la Manuela, havia passat una cosa semblant, també quan feia autoestop en companyia d'una amiga amb què tornava d'unes festes.





Tot i això, en aquella ocasió totes dues van aconseguir escapar del vehicle -de les mateixes característiques en què pel que sembla es van pujar Virginia i Manuela quan van ser vistes per última vegada-, encara que no van denunciar res perquè igual que les menors d'Aguilar havien sortit de casa sense el permís dels pares.





Per tant, gairebé tres dècades després del que va passar i després de veure el programa de televisió esmentat, aquesta dona va decidir denunciar els fets davant la Guàrdia Civil i es va acordar així la reobertura de les actuacions judicials.