Felip VI visita el Port Olímpic de Barcelona per conèixer el seu pla de transformació

El Rei Felip VI amb el regidor d'Esports, David Escudé, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, els tinents d'alcalde, Jaume Collboni i Janet Sanz, i la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay @ep







El Rei Felip VI ha visitat aquest dilluns a la tarda el Port Olímpic de Barcelona per conèixer el pla de transformació que l'Ajuntament de la ciutat durà a terme a la zona per convertir-la en un espai referent a activitats vinculades a la promoció econòmica i de foment economia blava.





Ho ha fet acompanyat del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; els tinents d?alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i Janet Sanz; el regidor d'Esports i el districte de Sant Martí, David Escudé, i la directora general de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), Marta Labata.





També hi han participat el gerent de l'Àrea d'Economia de Barcelona, Albert Dalmau; la directora del Port Olímpic, Olga Cerezo; el president de la Federació Catalana de Vela i director del Centre Municipal de Vela, Xavier Torres; el director de Bimsa, Ángel Sánchez; l'arquitecte en cap de Barcelona, Xavier Matilla; la subdirectora general d'operacions de BSM, Anna Xicoy, i la subdirectora general econòmica de BSM, Asunción Santolaria.





En arribar, cap a les 18.00 hores, s'han dirigit al Dic de Recer, on Collboni, Sanz, Escudé i Labata li han explicat el pla de transformació de l'enclavament i han pogut intercanviar opinions.





La visita ha continuat pel Moll de Gregal, on han continuat comentant el projecte municipal mitjançant uns panells informatius que el mostraven amb detall.









OVACIONAT: 'VISCA EL REI'

Finalment, el monarca ha baixat fins al port, on ha finalitzat la visita, i un grup d'unes 30 persones treballadores dels restaurants de la zona l'han esperat i aplaudit a crits de 'Viva el rey', a qui posteriorment s'ha acostat a saludar.





Abans d'abandonar el port, preguntat pels periodistes per la visita a la ciutat, el Rei ha contestat: "Molt bé".





La presència del monarca a Barcelona es produeix després que dimarts passat s'anunciarà que la ciutat serà la Copa Amèrica de Vela el 2024.









TRANSFORMACIÓ DEL PORT OLÍMPIC

L'Ajuntament de Barcelona preveu impulsar un nou model del Port Olímpic, que comportarà una inversió total de més de 40 milions d'euros durant els propers sis anys, on vol establir activitats centrades en l'economia blava, vinculada al mar, sostenibles i que millorin el benestar i l'equitat social.





Està previst que aquest abril s'avanci amb la transformació amb l'inici de dues actuacions de millora: l'adequació dels locals del Moll de Mestral i dels locals i panyols del Dic de Recer, així com la seva urbanització, encara que encara no hi ha data concreta per això.









INAUGURA LA FIRA ALIMENTÀRIA

Al matí, el Rei Felip VI ha inaugurat la fira Alimentaria & Hostelco, que se celebra fins dimecres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





Ho ha fet acompanyat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, abans de fer un recorregut pels set pavellons que ocupa l'esdeveniment.

En arribar, a les 11.30 hores, no ha estat rebut per Aragonès ni Colau, encara que després s'han saludat a dins i s'han fotografiat.





L'últim cop que el Rei va visitar Barcelona va ser pel Mobile World Congress (MWC) a finals de febrer, quan va coincidir en un sopar amb Aragonès i Colau, amb el president del Govern, Pedro Sánchez.