El CAP del barri Gòtic de Barcelona, tancat per fugida d'aigües fecals

El centre d'atenció primària (CAP) del barri Gòtic de Barcelona ha tancat aquest dilluns temporalment per una fuita al sistema de recollida d'aigües fecals dels habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya , situades sobre el centre, i es preveu que l'activitat assistencial habitual es pugui recuperar els propers dies.





En un comunicat aquest dilluns, l' Institut Català de la Salut (ICS) ha explicat que la fuga ha ocasionat filtracions al centre sanitari, cosa que ha obligat a tancar-lo provisionalment.





Alguns serveis s'estan reorganitzant i derivant al mòdul extern situat davant del CAP , a la plaça Joaquim Xirau, ia l'espai addicional de què disposa el centre a la planta baixa de l'edifici APROP, al carrer Nou de Sant Francesc, 8-10.





L'ICS també ha exigit a l' Ajuntament de Barcelona que, tal com s'ha compromès públicament, posi a disposició els espais necessaris per a la construcció del nou CAP Gòtic : “Els professionals i la ciutadania no poden acceptar més incompliments que estan posant en risc el dret a la salut", ha afegit.





Paral·lelament, la plataforma CAP Gòtic Nou Ja ! ha criticat a Twitter que "després de anys de precarietat i incompliments (14 anys de retard per al CAP nou) l'Ajuntament, Atenció Primària Barcelona Ciutat de l'ICS i la Conselleria de Salut segueixen passant-se la pilota de manera patètica".

















La plataforma també ha demanat al consistori accelerar els terminis per a l'obertura del nou CAP (prevista per al 2028) i l'ICS que faci les "intervencions necessàries per resoldre la situació" fins que s'obri el nou centre sanitari.





Aquest febrer l'Ajuntament va anunciar que està previst que el CAP Gòtic --actualment al passatge de la Pau-- s'ubiqui en un futur a la plaça Pi Sunyer de l'avinguda del Portal de l'Àngel i ampliï les seves instal·lacions, així com que està treballant amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) per cercar les alternatives que siguin necessàries mentre no estigui habilitat.