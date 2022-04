El Festival Sons del Món de Roses incorpora Andrés Calamaro i Rita Payés al seu cartell

Cartell del Festival Sons del Món @ep





El Festival Sons del Món , que se celebrarà del 22 de juliol al 7 d'agost a Roses (Girona), ha incorporat al seu cartell Andrés Calamaro, Gipsy Kings, God Save the Queen i Rita Payés, ha informat aquest dilluns en un comunicat .











Se sumen als noms ja anunciats de Ben Harper & The Innocent Criminals, Alvaro Soler, Oques Grasses, Earth Wind & Fire liderats per All Mc Kay, Els Catarres, Suu o Sara Roy, entre d'altres.





El festival celebra aquesta edició 15 anys i també es notarà en una nova distribució del seu Village, amb una oferta gastronòmica diversa.