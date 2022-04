Les embarassades van patir manca d'informació durant el seu ingrés hospitalari a pandèmia, segons un estudi

Una ecografia a una dona embarassada, imatges de fitxer @ep





Les dones contagiades amb Covid-19 i que van donar a llum durant els primers 21 mesos de pandèmia van tenir un part més medicalitzat i van patir manca d'informació durant el seu ingrés hospitalari , segons un estudi realitzat per la Càtedra Unesco Dones, Desenvolupament i Cultures i el grup de recerca Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).





La investigació, que ha comptat amb el finançament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere del Govern central, ha comparat, analitzat i avaluat el tracte rebut per les pacients que van parir en el període de pandèmia i prepandèmia i, concretament, l'experiència de aquelles mares que eren positives per Covid-19 durant el part.





Per valorar com va ser latenció rebuda per part daquests grups es va crear un grup de control a partir de dones que haguessin estat embarassats i donat a llum entre el 1 de gener i el 13 de març de 2020; i un grup diana amb mares que tinguessin aquesta experiència entre el 14 de març i el setembre del 2021 .





Han realitzat l'anàlisi a partir de 2.070 enquestes, 34 de les quals corresponen a pacients diagnosticades amb Covid-19 a partir d'un test durant el moment del part.





L'estudi assenyala que un dels principals impactes que va tenir la pandèmia en les dones amb Covid-19 va ser la manca de capacitat per decidir sobre el seu part, en comparació amb les que van ser mares abans de la pandèmia i les que van parir al mateix període , però no estaven contagiades.





Aquest fet, segons l'estudi, es va traduir en una taxa de medicalització més alta, que es van concretar en cesàries en un 40% de les dones contagiades i en episitomies en el 50%, mentre que en les dones amb diagnòstic negatiu van ser 20% i 24%, respectivament.









"MENYS INFORMACIÓ"

Les mares amb Covid-19 consideren que se'ls va donar "menys informació" sobre els procediments que els realitzaven els professionals , com poden ser la col·locació de vies intravenoses.





La percepció de les dones que van donar a llum amb Covid-19 va ser alta i se situa en el 70%, malgrat que aquesta xifra és deu punts inferior al de les dones no contagiades, i també valoren de manera positiva el tracte rebut per part dels professionals sanitaris.





La directora de la càtedra, Sandra Ezquerra, ha apuntat que els resultats de l´estudi demostren que "sis de cada deu dones afirma que la seguretat va ser en detriment del tracte rebut i van tenir una percepció de falta d´empatia durant les seves estades al´hospital".





Un 80% de les enquestades considera que la informació de l'administració de la vacuna durant l'embaràs va ser "insuficient i poc clara", per la qual cosa va influir que en molts casos optessin per no posar-se-la.