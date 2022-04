Ribera adverteix: queden "vuit anys per mantenir a ratlla" els efectes del canvi climàtic

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera @ep







La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha advertit que queden "vuit anys" per accelerar l'acció i "mantenir a ratlla" els efectes del canvi climàtic, després de la publicació del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) , que ha difós aquest dilluns el tercer lliurament del Sisè Informe d'Avaluació, dedicat a la mitigació del canvi climàtic.





Segons ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en un comunicat, a la llum de les seves conclusions, Ribera ha declarat que es tracta d'“una dècada crítica per a la lluita contra el canvi climàtic” i que no “hi ha temps per dubtar".





"Coneixem la fragilitat de la profunda dependència dels combustibles fòssils, els efectes negatius injustos del canvi climàtic i la pujada dels preus de l'energia", ha sentenciat.





La publicació d'aquest informe es produeix en un "moment crític" on, segons ha afirmat el Ministeri, els països necessiten establir expectatives clares sobre l'ambició climàtica "per complir els compromisos del Pacte Climàtic de Glasgow i l'Acord de París" .





El document proporciona evidències científiques "sòlides" per accelerar els esforços globals de reducció d'emissions a la dècada actual.





En aquest sentit, la vicepresidenta ha destacat que "el nou lliurament de l'IPCC alerta que les emissions de gasos d'efecte hivernacle han continuat creixent al llarg de l'última dècada , una tendència que, insisteix, que cal revertir amb urgència per assolir els objectius de París: un màxim d'increment de temperatura de 1,5 ºC o substancialment inferior a 2 ºC.









INCREMENT DE LES EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

Entre les principals conclusions d'aquest estudi, el grup d'experts indica que les emissions antropogèniques de gasos d'efecte hivernacle han continuat l'ascens a la dècada 2010-2019, de manera que les emissions mitges anuals durant aquest període han estat les més elevades registrades fins a la data.





A més, aquest increment s'ha registrat als principals sectors, i cal destacar l'increment d'emissions que poden ser atribuïdes a les àrees urbanes.









OPCIONS DE MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

Respecte d'això, l'informe assenyala que es requeriran reduccions substancials d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a tots els sectors, incloent-hi transicions profundes en els sistemes productius.





Per això, el Ministeri ha recollit el paper fonamental que poden jugar les energies renovables, i ha recordat la disminució de costos experimentada a l'última dècada , "que les converteix en unes fonts d'energia assequibles i competitives" .





De fet, a l'informe es destaca que "mantenir els sistemes intensius en emissions en algunes regions pot ser més car que la transició a sistemes de baixes emissions".





Aquest informe també reconeix el paper de l'economia circular, així com de les tecnologies d'eliminació de diòxid de carboni per tractar les emissions residuals de gasos d'efecte hivernacle en sectors difícils de descarbonitzar, alhora que avalua els riscos associats. MITECO.





Igualment, el document dedica part de la seva anàlisi a la "necessària contribució" dels canvis en els estils de vida a l'hora de reduir emissions, com l'aposta per la mobilitat activa, els canvis a la dieta o la reducció de la demanda de energia, entre moltes altres.









ANÀLISI DE RISCOS

D'altra banda, assenyala que molts dels riscos, tecnològics, d'escalabilitat o de costos, a què s'enfronta qualsevol estratègia de mitigació, es redueixen significativament en els models basats en l'eficiència en l'ús de recursos.





Per exemple, es preveu que els actius associats al carbó corren el risc de perdre el seu valor econòmic abans del 2030, de la mateixa manera que els de petroli i gas cap a mitjan segle. Per primera vegada, l'informe analitza el paper cada cop més important dels actors no governamentals com ara ciutats, empreses, pobles indígenes o joves, per fer front al canvi climàtic.









OBJECTIUS DE MITIGACIÓ

Quant als objectius de mitigació, l'anàlisi ressalta també la interdependència entre mitigació, adaptació i desenvolupament sostenible, i subratlla “la necessitat de garantir la participació de tots els actors en processos de decisió inclusius i transparents, i que tinguin en compte els efectes socioeconòmics associats".





"L'absència o limitació de recursos financers, tècnics i humans als sistemes socials i institucionals pot conduir a respostes mal coordinades, reduir els beneficis de mitigació i adaptació i augmentar els riscos", ha informat el Ministeri.





El document també fa un repàs a l'estat dels fluxos financers per a la mitigació i l'adaptació, i assenyala "una reducció del creixement mitjà des del 2018". En aquest context, han destacat com aquests fluxos financers van continuar centrats en la mitigació, "tot i que amb tendències desiguals, desenvolupats de manera heterogènia entre regions i sectors".





En un altre punt, el MITECO ha indicat que l‟informe apunta que els mercats de bons verds i altres productes financers sostenibles (ESG) s‟han ampliat considerablement des del Cinquè Informe d‟Avaluació el 2014.





Així mateix, el Ministeri ha destacat la presència de quatre expertes i experts espanyols en l'elaboració del tercer lliurament de l'informe. Es tracta de científics com Luisa Cabeza (Universitat de Lleida), Alexandre Caparrós (CSIC), Laura Díaz Anadón (Universitat de Cambridge) i Xavier Labandeira (Universitat de Vigo), que han col·laborat aportant la seva experiència en capítols sobre edificis i construcció; cooperació internacional; innovació i transferència de desenvolupament tecnològic; i institucions i polítiques nacionals i subnacionals, entre d'altres.









PRINCIPAL REFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE CANVI CLIMÀTIC

Els informes d'avaluació de l'IPCC constitueixen la millor referència internacional sobre l'estat del coneixement científic en matèria de canvi climàtic. A més, han explicat que per a la realització d´aquest lliurament s´ha analitzat de forma exhaustiva el coneixement científic sobre la matèria, "però també s´han tingut en compte altres formes de coneixement, com el saber indígena i el local, en els processos de mitigació del canvi climàtic”, han afegit.





"La millor resposta és, per tant, l'acceleració de la descarbonització de les economies i la promoció d'un desenvolupament resilient. Tots els governs han d'alinear la seva ambició climàtica amb la ciència. Sabem què cal fer. Ara és el moment d'augmentar la velocitat i donar prioritat a les energies renovables ia l'eficiència energètica, assegurant alhora que les persones es beneficiïn de les oportunitats de la transició verda", ha dit la vicepresidenta.