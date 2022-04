Mas veu "excés de personalisme i manca d'objectivació" dins l'espai sobiranista

L'expresident de la Generalitat Artur Mas en imatges d'arxiu @ep







L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat que el problema actual de l'espai sobiranista és que hi ha " un excés de personalisme i una falta d'objectivació dels temes ", i considera que aquests dos aspectes fan que l'entesa sigui tan complicada entre ERC i Junts.





En una conversa telemàtica aquest dilluns organitzada per L'H Espai de Debat sota el títol 'Refer Catalunya' amb la periodista Milagros Pérez Oliva , l'expresident ha assegurat que els dos partits del Govern han de gestionar ara una situació “que no és de èxit, però tenen una gran oportunitat de posar les bases de l'èxit del futur” .





Per a Mas, no és impossible superar les diferències "en funció de les actituds personals" , i ha reclamat que s'aconsegueixin consensos en els temes importants, entre els quals ha esmentat el tema del català a les escoles.





"El preu que s'ha hagut de pagar ha estat alt. Tenim l'obligació política d'estar per sobre de les coses del dia a dia, de les picabaralles ", ha reclamat l'expresident català, que creu que no és admissible la divisió en temes clau.





L'expresident català ha assegurat que la falta d'un full de ruta compartit dins del sobiranisme suposa una "debilitat intrínseca", i ha retret que la repressió, que considera que hi ha hagut després de l'1-O, hagi portat desunió en lloc d'aglutinar i unir més lespai ideològic sobiranista.









JUNTS, EN PROCÉS DE DEFINICIÓ

Mas ha afirmat que Junts és un partit que està en procés de definició tant ideològica com de lideratges, però considera que famílies com la de l'exconseller Jordi Turull i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, “poden conviure” dins del partit.





Sobre el paper de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Mas ha sostingut que el seu paper dependrà de l'Estat, si el té com a interlocutor, i ha afegit que Puigdemont "s'implicaria en una possible solució" i tindria una actitud descolta.





Preguntat per si hauria de fer un pas de banda dins de Junts, l'expresident Mas ha dit que això ho ha de dir Puigdemont, però ha assegurat que és “un home poc de partit, malgrat que va ser militant de CDC des dels anys 80 ".





"Si Puigdemont decideix no seguir, hi ha un món que cal omplir: hi ha d'haver un nou president, una nova executiva i càrrecs. Si defineixen bé la ideologia i els lideratges, s'acabarà aquesta confusió", ha destacat Mas.





Pel que fa a la taula de diàleg, Mas creu que Junts no s'oposa de forma "frontal i radical", perquè ha designat representats per assistir a aquest espai, i ha criticat que l'actitud del Govern no és de diàleg i no s'ho pren tan de debò com haurien, ha dit textualment.





Mas també ha sostingut que li "entristeix" la disgregació de l'espai de CDC, però ha desitjat que surti tan bé com sigui possible de cadascun dels espais si no són capaços d'unir-se, en ser preguntat pel projecte de Centrem, liderat per l'exlíder del PdeCat, Àngels Chacón.