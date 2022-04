Albares evita aclarir si Espanya expulsarà l'ambaixador rus

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares @ep







El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares , no ha volgut aclarir si Espanya expulsarà l'ambaixador de Rússia com ja han començat a fer altres socis europeus, apostant per una resposta coordinada, encara que sí que ha condemnat els "crims de guerra" que s'han comès a la localitat ucraïnesa de Bucha durant la retirada de les tropes russes.





Albares ha expressat la seva "solidaritat amb les víctimes i els familiars de la barbaritat" ocorreguda a Bucha, una localitat propera a Kíev , durant una roda de premsa al final de la tercera assemblea general de l'Aliança Sahel, que presideix Espanya.





El ministre ha defensat que "les imatges indignants i estremidores" que han arribat les últimes hores des de Bucha "no han de quedar impunes". "Aquests crims de guerra han de ser investigats ràpidament i els responsables castigats", ha sostingut.









Tot i això, preguntat sobre si Espanya podria seguir els passos de Lituània, que ha expulsat l'ambaixador rus després d'aquests successos, o adoptar alguna mesura diplomàtica, com la crida a consultes del seu ambaixador a Moscou, ha dit que no era el lloc per anunciar o comentar "decisions d'aquest calat".





"S'anunciaran en el moment que es prenguin", ha afegit, encara que sí que ha assegurat que "les mateixes reflexions que s'estan fent els nostres socis europeus ens les fem nosaltres també".

"És evident que s'han comès crims de guerra", ha asseverat el ministre d'Exteriors, els quals "ens plantegen moltes reflexions a què donarem resposta els propers dies", però, ha afegit, "sempre que podem actuar coordinadament amb els nostres socis europeus" i en això és el que estan ara.