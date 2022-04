Identificats els organitzadors de la rave il·legal de Camarasa

Imatge del dissabte de la festa rave il·legal de Fontllonga i Ametlla @ep







Els Mossos d'Esquadra han identificat aquest dilluns a les 18.30 hores els organitzadors de la rau il·legal que va començar divendres a Fontllonga i Ametlla, una entitat municipal descentralitzada de l'ajuntament de Camarasa (Lleida) i han decomissat l'equip de música.





La policia catalana ha informat a Europa Press que ha posat en marxa l'operatiu per identificar les persones que hi havia a la festa cap a les 16.00 hores i que al voltant de les 16.30 la música seguia sonant i hi havia unes 150 persones i 60 vehicles.





El president de l' Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Fontllonga i Ametlla, Josep Maria Camarasa , ha explicat que a la tarda s'estaven fent “els darrers treballs de desmuntat de la festa”.





Segons Camarasa, a "una masia propera al lloc on s'ha muntat la rau hi ha hagut problemes perquè li han trencat alguna porta per accedir a la zona".





Ha afirmat que "els danys més greus seran els ocasionats a la fauna perquè ara és temps d'aparellament i 72 hores amb aquesta mena de música haurà fet que no hagi quedat cap animal".





També ha dit que els participants han encès foc i que han recollit les runes "tot força bé".