Foment reclama que les mesures del Govern davant la crisi són insuficients

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, parlant als mitjans. Imatges d'arxiu @ep





La Junta Directiva de Foment del Treball es reunia avui, entre altres coses, per debatre sobre les mesures imposades pel Govern per fer front a les conseqüències a nivell nacional de la invasió d'Ucraïna.





Després d'un llarg debat, l'organització ha llançat un comunicat als mitjans en què ha volgut expressar la seva preocupació per l'escassa dotació pressupostària de les ajudes, i per l'extensió temporal que presumiblement s'haurien d'allargar en el temps .





Així, segons la informació publicada pel Govern, els ajuts directes a sectors es xifren en 362 milions d'euros per a agricultura i ramaderia; 68 M€ destinats al sector pesquer; 500 M€ per a grans consumidors delectricitat; 125 M€ per a la indústria gasintensiva; i 450 M€ al transport de carretera de mercaderies i passatgers, que, diu l'organització, resulten "manifestament insuficients davant de la situació de greu dificultat que pateixen" .





Mentre que el sector privat carrega amb forts increments de costos que dificulten la seva viabilitat en aquells sectors energèticament intensius , Foment posa el focus en l'increment significatiu de la recaptació impositiva, segons les dades que es van anunciar el 31 de març passat, d'un del 15, 1% a l'exercici 2021 i un 21,4% per als dos primers mesos del 2022, que, en part, prové de l'augment de preu. Per això ha sorprès que no s'haguessin pres mesures fiscals importants, com, entre d'altres, l'actualització de les bases i els límits fixos de l'IRPF.













MESURES FALTES D'ESTRATÈGIA I SECTORS DESATESOS

S'estableixen per a determinats sectors i, òbviament, sense l'exigència de pèrdua de facturació, 10.000 M€ d'avals, que poden ajudar a dotar de liquiditat. En aquest cas, Foment expressa que, malgrat si suposar una ajuda addicional, no es dirigeixen a la causa essencial del motiu de la crisi, i de la corresponent elevació de costos difícilment digerible.





Afegeixen que hi ha sectors, com el tèxtil, que pateixen de manera significativa la crisi i que no s'esmenten en les mesures que cal incorporar.





D'altra banda, Foment demana que es prolongui el termini de presentació de la liquidació del CO2 fins al 30 de juny, i que es pugui compensar amb les ajudes que puguin rebre els sectors afectats.





L'impacte temporal de les mesures, en molts casos fins al 30 de juny, és a curt termini, per la qual cosa l'entitat reclama que seria convenient estructurar una estratègia previsible de com actuar si no es produeixen avenços significatius en la reducció de preus, sense haver d'esperar els “minuts” finals i valorar l'evolució dels sectors afectats en la mesura que es vagi consolidant una estabilitat dels preus en els propers mesos.





"Possiblement estiguem davant d'una dosi insuficient de suport de la política fiscal a sectors afectats, cosa que tensiona els preus. Aquest fet pot comportar encara més i durant més temps aquesta forta elevació de preus. Per tot això, Foment del Treball, participa de les mesures adoptades, encara que són manifestament millorables tant en volum de dotació com en la seva extensió temporal ”, concloïen.





Foment també ha inclòs a l'escrit la seva preocupació per la limitació de fixació de la revisió de preus al lloguer, així com la prohibició d'acomiadament , ja que " la continuïtat de les empreses pugui veure's perjudicada amb majors costos per endarrerir mesures que vénen justificades, no pas per la voluntat dels empresaris, sinó per la dificultat de l'entorn i la continuïtat de l'empresa” .





Finalment, el comunicat expressava la necessitat d'incrementar les mesures i monitoritzar-ne l'evolució per establir una estratègia d'actuació a llarg termini.