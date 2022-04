Els científics descobreixen que els deserts de sorra respiren

Els deserts són paisatges bioclimàtics que poden ser tant càlids com gelats. La població en general sap que aquests llocs es caracteritzen pels seus baixos índexs de precipitació , a més de per tenir un clima sec, temperatures extremes i sòl àrid . Però el que ningú sabia és que són vius, cosa que han afirmat un grup de científics a la revista Journal of Geophysical Research: Earth Surface .





"Els deserts inhalen i exhalen vapor d'aigua a través de la seva superfície", expliquen els autors del treball al resum. També comenten que la seva anàlisi mostra que la infiltració de vapor és significativament més lenta quan la sorra és seca i que el vent que passa per una duna genera corrents d'aire interns i febles que ajuden a transportar la humitat.





Els deserts de sorra són vius i poden respirar /@Pixabay







A aquesta conclusió han arribat gràcies a la tecnologia ia una investigació que ha durat més de 40 anys. Durant quatre dècades, els investigadors han recopilat informació a “ escala mil·limètrica ” de zones inhòspites. Concretament, han mesurat la quantitat exacta d'humitat que tenien i la densitat de la sorra.





El treball, liderat per Louge , professor d'enginyeria mecànica i aeroespacial a la Facultat d'Enginyeria, tenia com a fi analitzar els fluids, els gasos i les partícules sòlides que es troben als diferents terrenys del planeta. I va ser així com van descobrir que les dunes dels deserts viuen: creixen, es mouen i “respiren” aire humit . Aquest fet ho argumenten els autors de l'estudi explicant que el vapor d'aigua entra a la pols i també als grans altament porosos dels deserts.





COM ES VA REALITZAR L'ESTUDI?





Els resultats de l'estudi van ser publicats sota el títol " Transport de vapor d'aigua a través d'una superfície de sorra àrida: acoblament tèrmic no lineal, advecció de porus impulsada pel vent, ones subsuperficials i intercanvi amb la capa límit atmosfèrica ". Per extreure'ls es va fer servir una eina que van desenvolupar els alumnes de Louge, semblant a una sonda, anomenada sonda capacitiva, expliquen en un comunicat des de la Universitat de Cornell.





El científic Louge va començar a col·laborar amb Ahmed Ould el-Moctar de la Universitat de Nantes, França, l'any 2000; tots dos feien servir aquestes eines per analitzar la humitat que presentaven les dunes dels deserts. Gràcies a això van poder comprendre, a més, quin és el procés que porta terrenys agrícoles a convertir-se en paisatges desèrtics. Cosa que amb el canvi climàtic està succeint i passarà més sovint del que li agradaria al món. “ El futur de la Terra, si seguim així, és un desert ”, va declarar Louge.





“ El futur de la Terra, si seguim així, és un desert ”, va declarar Louge /@Pixabay







Així doncs, va ser amb aquestes sondes amb què els experts van mesurar detalladament la quantitat exacta d'humitat que hi havia a les dunes i la densitat de la sorra. Segons apunten al resum del treball, també van registrar "la velocitat i direcció del vent, la temperatura ambient i la humitat relativa, el flux de radiació net i els perfils de temperatura del subsòl durant dos dies".





Amb tot això van veure que la sorra dels deserts és extremadament porosa , cosa que fa que l'aire pugui filtrar-se per aquests buits. En aquesta línia, el líder de l'estudi va dir: " El vent flueix sobre la duna i, com a resultat, crea desequilibris en la pressió local, cosa que literalment obliga l'aire a entrar i sortir de la sorra. Aleshores, la sorra respira, com respira un organisme ”.







El fet que la sorra respiri, per altra banda, fa possible que els microbis es quedin al desert, sense importar si la temperatura és molt alta o molt baixa. I els científics també van veure que les superfícies dels deserts intercanvien menys quantitat d'humitat amb l'atmosfera del que es pensava fins ara. Van concloure, de fet, que l'evaporació de l'aigua que hi ha als grans de sorra és una reacció química lenta .





"Podríem haver publicat les dades fa 10 anys per informar la precisió del nostre enfocament, però no va ser satisfactori fins que vam entendre el que estava passant. En realitat, ningú havia fet una cosa així abans. Aquesta és la primera vegada que es poden mesurar nivells tan baixos d'humitat ", va assegurar Louge.





Cal apuntar que la sonda que ha permès fer aquest descobriment sobre els deserts també permetrà estudiar l'espai, la contaminació o, segons els experts, com influeixen determinats productes químics a la terra.