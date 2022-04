El PSOE debat al Congrés aquest dimarts el canvi de posició sobre el Sàhara Occidental

El Ple del Congrés debatrà aquest dimarts una iniciativa que ha estat promoguda des d'Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) i Bildu amb què demanaven al PSOE que rectifiqui el canvi de posició al voltant del Sàhara Occidental i que torni a donar suport al dret d'autodeterminació .

El president del Govern, Pedro Sánchez; el ministre d'Agricultura, Luis Planas; i el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares /@Eduardo Parra - EP









Els tres partits van registrar aquesta proposició no de llei arran de la carta que el president, Pedro Sánchez, va enviar al Rei del Marroc en què acceptava la proposta d'autonomia per al Sàhara Occidental que el veí del sud va presentar davant de l'ONU el 2007 com "la base més seriosa, creïble i realista per resoldre aquesta disputa".

Un gir en la posició històrica que Espanya mantenia sobre la seva antiga colònia que totes les forces parlamentàries han criticat, com així va quedar evidenciat durant la seva compareixença, dimecres passat, al Ple del Congrés per explicar, entre altres qüestions, del Sàhara Occidental.

ELS GRUPS S'HAURAN DE RETRACTAR

Amb aquesta iniciativa, que es debatrà dimarts encara que no es votarà presumiblement fins dijous, Unidas Podemos, ERC i Bildu busquen que el PSOE --on hi ha algunes veus crítiques-- i els grups parlamentaris de centre i la dreta es retratin sobre el fons de la qüestió i desautoritzin el gir fet per Sánchez en avalar el pla d'autonomia proposat pel Marroc.

En concret, el text persegueix que el Congrés ratifiqui el seu suport a les resolucions de l'ONU i a la Missió de les Nacions Unides per al referèndum en aquesta regió, i que ho faci amb "el convenciment que només el diàleg, la negociació i l'acord" portat de manera constructiva i conforme al Dret Internacional, ajudaran a assolir una solució política justa, realista, viable, duradora i mútuament acceptable al Sàhara ”.

Aquesta serà la primera votació sobre aquest contenciós després del canvi d'opinió del Govern central, un canvi que els seus socis critiquen a la iniciativa. Diuen no entendre que Sánchez hagi pres una decisió d'aquest calibre sense "consultar-la ni compartir-la" amb cap dels grups del Congrés, "contravenint el consens majoritari de la Cambra".

EL CONGRÉS NO POT ESTAR AL MARGE

"Una decisió de tal importància política que, a més de suposar un canvi en la posició històrica mantinguda fins ara, podria desencadenar conseqüències diplomàtiques amb el mateix Sàhara Occidental, Algèria i el Marroc no pot ser adoptada d'esquena a la voluntat majoritària del Congrés", argumenten .

A més de criticar la falta de "transparència" amb què s'ha conduït l'Executiu en un tema de "tal transcendència política i social", Unidas Podemos, ERC i Bildu avisen en la seva proposició de les possibles conseqüències que aquest gir podria comportar àmbit econòmic i energètic.

"La via política de resolució del conflicte entre el Sàhara Occidental i el Regne del Marroc basada en les diverses resolucions de l'ONU que advoquen per una solució dialogada i satisfactòria per a les parts impulsada per la MINURSO compta avui dia amb l'aval de les institucions internacionals i europees, així com de la majoria social i política representada en aquesta Cambra", diu la iniciativa.

Des del PSOE, el seu portaveu parlamentari, Héctor Gómez, ha insistit que el Govern es mou " dins de la legalitat internacional i els acords de les Nacions Unides ", però en tot cas buscarà l'entesa amb l'oposició davant la proposició no de llei de els seus socis i aliats. Per això, no es descarta que intentin aquest acord presentant aquest dimarts una esmena amb un text alternatiu.

I AL DIA SEGÜENT, PREGUNTES A SÁNCHEZ I ALBARS

Però no serà aquesta l'única ocasió en què es parli aquesta setmana sobre el Sàhara al Congrés. Dimecres, Navarra Suma i Nova Canàries insistiran amb aquest assumpte al Ple de control al Govern, amb preguntes al president i al seu ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares. Albares va cancel·lar aquest dijous el viatge previst al Marroc, on anirà més endavant acompanyant Sánchez.

En concret, el diputat de Navarra Suma Carlos García Adanero, un dels expulsats d'UPN, pretén que el president aclareixi al Congrés si " té previst una remodelació del Govern davant les discrepàncies al si del mateix com a conseqüència del canvi pro marroquí al Sàhara i l'augment en despesa en armament militar ”.

Per part seva, el representant de Nova Canàries, Pedro Quevedo, vol que el cap de la diplomàcia espanyola expliqui "per què considera el Govern que el seu canvi de posició respecte al Sàhara no vulnera la legalitat internacional". Tant Sánchez com Albares sostenen que la posició actual de l'Executiu respecta les resolucions de les Nacions Unides.