S'incompleixen els serveis mínims a la vaga d'autobusos de Tarragona

Parada d'autobús del servei a Tarragona/@AjTarragona









La referència que podran seguir els usuaris per saber si el vostre autobús passarà és seguir l'horari dels diumenges, dia en què el servei es redueix a un 50%.

A la línia 42 no s'han complert els serveis mínims i diverses persones que han estat esperant l'autobus des d'abans de les 8 del matí no s'han pogut desplaçar des del Complex Educatiu.

De 9.00ha 11.30h del matí i de 19.00ha 20.30h, de la tarda, el servei es reduirà encara més i només passaran el 20%; dos de cada deu.









L'altra gran excepció és que, a diferència del que passa en un diumenge qualsevol, sí que circularan les dues línies educacionals: la 41, que enllaça el centre amb la zona educacional, i la 42, que ho uneix amb el Complex Educatiu ( antiga Laboral).

Amb tot, en un comunicat l'empresa ha advertit als usuaris que "tot i tractar-se de serveis mínims, i davant de possibles incidents durant la jornada laboral, els usuaris hauran de tenir en compte que es poden produir anomalies i/o variacions que interfereixin en el bon funcionament dels serveis mínims decretats i modifiquin els horaris proposats”.

A diferència del que va passar les últimes quatre jornades d'aturades parcials, aquesta vegada l'empresa sí que ha col·locat uns cartells adhesius a les parades avisant que es produirà la vaga, encara que sense oferir més detalls.

La convocatòria de vaga arriba després d'un mes en què el servei ha patit nombroses incidències pràcticament cada dia a causa de l'augment inusitat de les baixes i de vacances que no s'estan cobrint amb hores extra. Per això l'empresa s'ha vist obligada contractar 10 nous conductors.

Els treballadors, per part seva, asseguren que aquestes incidències i el fet que se segueixin suspenent serveis malgrat les noves contractacions demostren la falta estructural de personal. En aquest sentit, diverses associacions de veïns de la ciutat han mostrat públicament el seu suport als treballadors de l'EMT. És el cas de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona , que va emetre un comunicat el cap de setmana donant “tot el suport a les reivindicacions de les treballadores i treballadors de l'EMT”.

LES REIVINDICACIONS DELS TREBALLADORS

Tot i que des de la companyia pública s'han fet algunes contractacions, segons el comitè d'empresa no són suficients i hi continua havent mancances. Aquest dilluns s'ha fet una darrera reunió de mediació que no ha donat fruits. Així, la convocatòria és per al 22, 24, 29 i 31 de març, amb parades de 10 a 12 del matí i de 4 a 6 de la tarda.



El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns les condicions dels serveis mínims. Per a les quatre jornades seran els mateixos. Així, de 10 a 12 del matí circularan el 33% dels autobusos, mentre que de 4 a 6 del vespre ho faran el 66%.



Segons ha explicat el president del comitè d'empresa, Antonio Chacón, al matí només hi haurà dinou serveis, mentre que els autobusos que no prestin el servei quedaran aturats a les cotxeres, on es quedaran concentrats els treballadors en vaga.



Entre les demandes laborals hi ha l'estructuració de la plantilla mitjançant contractes indefinits, tenir la mateixa jornada laboral que les altres empreses públiques, una millora a les instal·lacions i l'eradicació de "les discriminacions salarials".