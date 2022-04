Mor un conductor al sortir-se de la via a la C-44 al seu pas per Tivissa

Mor un conductor al sortir de la via a la C-44 al seu pas per Tivissa /@EP

Un home de 44 anys va morir aquest dilluns al sortir-sede la via en una sortida de la carretera C-44 a l'alçada de Tivissa (Tarragona), en direcció a Mora d'Ebre.

Segons han informat aquest dimarts en un comunicat des del Servei Català de Trànsit (SCT), encara que les causes de l'accident encara no se saben, el turisme va sortir-se de la via i el conductor, un veí de la localitat de Tivissa de 64 anys, va morir.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 21.24 hores de dilluns i al lloc de l'accident van acudir nou patrulles de la policia catalana, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).