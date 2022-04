La ministra Raquel Sánchez critica l'alcaldessa Ada Colau

Raquel Sánchez creu que Colau va anar més enllà de les seves possibilitats/ @EP





Raquel Sánchez, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), ha criticat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , "es va avançar" amb la proposta de rebaixar el preu de la T-Usual durant tres mesos per l'alça de preus i us ha demanat que concreti la vostra proposta.





"Colau es va avançar fent una proposta que anava més enllà de les seves possibilitats sense encomanar-se a ningú", ha dit en una entrevista en què ha considerat que el més adequat és traslladar la petició a les administracions a què s'està demanant suport.

Ha assegurat que el Govern és "sensible" a la situació del transport urbà, que ha assegurat que és complexa a causa de la pandèmia i l'alça de preus dels carburants.





Ha estimat que el trasllat de les línies ferroviàries marítimes R1 i RG1 a l'interior és de gran complexitat i que no figura entre els projectes prioritaris: “No és un tema que estigui damunt la taula”. Preguntada per la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, ha considerat que la seva celebració no cal perquè implica "traslladar a la ciutadania una decisió que correspon als governs" i ha demanat clarificar prèviament la proposta.

Ha defensat que els JJ.OO. són una bona oportunitat per al conjunt d'Espanya i ha dit que se sent "optimista" respecte a la possibilitat que es pacti una candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó".

LA FUTURA LLEI D'HABITATGE



Sánchez ha subratllat que la futura Llei d'Habitatge “és un bon text, és una bona llei” i que és un projecte defensat conjuntament dins del Govern de coalició. Pel que fa a les declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, ha considerat que interposar línies vermelles "no és convenient" perquè interposa rigidesa i límits.

Ha recalcat la necessitat de ser absolutament respectuosos amb les competències de les comunitats autònomes i ha exhortat a buscar un equilibri entre garantir l'accés a un habitatge digne i el dret de la propietat.