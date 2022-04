CaixaForum Macaya presenta un nou cicle sobre l’alternativa al metavers en el futur tecnològic

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” presentarà al CaixaForum Macaya la sessió La feina invisible en la intel·ligència artificial amb el suport del Centre Internacional Unesco de Ciències Socials i Humanitats. Es tracta d'un "debat sobre l’ús que tenen o poden tenir les nostres dades, què desconeixem de les plataformes i les xarxes socials, o a qui afavoreixen els algorismes", expliquen desde la Fundació La Caixa en un comunicat.

Matteo Pasquinelli és professor de Filosofia dels Mitjans en la Universitat d'Arts i Disseny de Karlsruhe /@Fundacio La Caixa

A més, afegeixen que es tracta de "la primera conferència del cicle En el futur tecnològic, hi ha vida alternativa al metavers?, que sota la direcció científica de Santiago Giraldo-Luque, té l’objectiu d’explorar alternatives enfront dels perills de la concentració de l’atenció i la feina humana a les plataformes tecnològiques".

COM SERÀ LA SESSIÓ?

La primera sessió comptarà amb la ponència de "Matteo Pasquinelli, professor de la Universitat d’Art i Disseny de Karlsruhe i coordinador del grup d’investigació Artificial Intelligence and Media Philosophy (KIM), i serà moderat per Carmina Crusafon, professora de la UAB, especialista en models de negoci, ecosistema mediàtic digital i polítiques de comunicació".

L’activitat tindrà lloc de forma presencialal CaixaForum Macaya (Pg. Sant Joan, 108, Barcelona) el proper dimecres, 6 d’abril a les 18 h. I es podrà seguir online amb inscripció prèvia.

EL PAPER DEL METAVERS EN EL FUTUR TECNOLÒGIC

Aquesta és la primera sessió del cicle de debats En el futur tecnològic, hi ha vida alternativa al metavers?, expliquen desde la Fundació La Caixa. A més, afegeixen que la finalitat de la mateixa és "explorar alternatives enfront dels perills de la concentració de l'atenció i el treball humà en les plataformes tecnològiques, que ha derivat en la projecció de distòpies i mons virtuals en els quals passar tota la vida".

Més endavant hi haurà un segon debat, La feina a les plataformes digitals: un futur just?, quese celebrarà "l’11 de maig de la ma de Srujana Katta, investigadora de la FairWork Foundation i de l’Internet Oxford Internet Institute, que se centra en la presentació d’alternatives, com també dels reptes principals del món laboral en el món digital".

"El cicle finalitzarà el 14 de juny amb la conferència Qui ens assisteix en els mons virtuals?, on Frank Pasquale, expert en dret de la intelligència artificial (IA), algoritmes i aprenentatge automàtic, assenyala les experiències, les iniciatives i les organitzacions principals que han aconseguit guanyar batalles a les plataformes a través de marcs legals i que aposten per la construcció d’una carta de drets digitals que protegeixi la ciutadania", conclouen.