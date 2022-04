Francisco Reynés : "El gas d'Algèria serà més car per la renegociació del contracte 2022-2024"

El president de Naturgy, Francisco Reynés , ha participat al fòrum ' Wake Up Spain! ', on ha asseverat que pensar en uns preus més baixos del gas, en aquests moments, és una cosa fora de tota possibilitat. Reynés sí que ha volgut deixar clar és que tot es deu a una negociació ordinària per al període 2022-2024. Aquestes pujades estan relacionades amb el propi augment del cost de la matèria primera a tot el món. Cosa que tampoc no és consol per a les futures estratègies de les empreses que depenen del consum de gas.







Tot i que la revisió dels preus serà a l'alça per l'increment de la cotització del gas als mercats internacionals, ha subratllat el president de Naturgy que "sempre obtindrem millors preus amb aquests contractes a llarg termini que amb els 'spot'" .





Reynés creu que els països productors formen un oligopoli i els que s'estan beneficiant d'aquests preus alts són els russos, qatarians i nord-americans.





Per al president de Naturgy , "el gas és un producte on els oferents són pocs davant de molt consum i és insubstituïble en els propers decennis". Sobre la transició energètica ha assegurat que "és lloable avançar en la descarbonitzar, però cal una tecnologia que la recolzi".