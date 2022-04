​L'alcaldessa Colau ho torna a fer

Quan s'aproximen les eleccions municipals, els candidats que aspiren a presentar-se, i ja governen, es tornen més actius: projectes, obres, declaracions de qualsevol tipus que els puguin beneficiar, encara que algunes no es compleixin, és igual pensen que la gent es oblida ràpidament del que han dit. És clar que hi ha dues coses perquè això no passi: la memòria de molts i les hemeroteques que són implacables per a aquests polítics.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau /@EP

Aquests dies l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , que no perd l'oportunitat de ser notícia, feia unes declaracions en què demanava rebaixar de la T-Usual al 50%. Per als que no en facin ús, la T-usual és la targeta de transport públic més utilitzada que permet moure's per Barcelona i les ciutats properes del primer cinturó. És una proposta que cala entre els usuaris, però que la proposta l'he feta sense tenir en compte l' Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) que és l'organisme que decideix la pujada, les “baixades” o la congelació de tarifes. Qui conforma l'ATM? La Generalitat amb un 50%, l'Àrea Metropolitana del Transport amb un 25% que presideix la socialista Laia Bonet i l'ajuntament de Barcelona, amb un 25% més. Doncs cap dels dos representants de l'entitat havien estat informats de la idea que li rondava a Colau. Els mitjans de comunicació han estat els encarregats de donar-los la notícia que els ha agafat de sorpresa, no n'hi ha per menys.

La sorpresa de l'alcaldessa ha indignat el conseller Puigneró qui no ha dubtat de titllar la proposició d'electoralista. Com que de nombre no sap gaire Colau, el conseller li ha preguntat si té 50 milions d'euros que és el que costaria la rebaixa. Una genialitat de l'alcaldessa, que per al Conseller no és viable atesa l'economia de l'entitat. Mentrestant, Laia Bonet calla per no embolicar la troca al govern municipal, encara que no li ha fet cap gràcia la sortida de to de l'alcaldessa, que no és la primera vegada que ho fa, ni serà l'última.

Colau va ser candidata a les eleccions del 2015 i a les del 2019, que va dir llavors que serien les últimes atès que el codi ètic de la seva formació així ho contempla. Entrat ja en el seu segon mandat, això de complir el codi ètic no va amb ella i afirma que s'hi reflecteix que es pot presentar a altres en situacions “excepcionals”, argument que ella esgrimeix ara. El que passa és que les enquestes no són bones i una bona part de la gent que la recolzava la té ara en contra pel canvi d'actitud, per les promeses incomplertes i perquè no diu una veritat així li trepitgin el call.

De la seva proposta de la “democràcia participativa”, ha quedat només en aquells temes que només li interessa a ella i al seu equip. Ha preguntat als veïns si vol el tramvia per la Diagonal? Ha consultat els veïns de Sant Andreu sobre el nou sistema de recollida d'escombraries que tant de malestar a generat? Ha comptat amb els sectors afectats sobre la instal·lació de l'Hermitage? Ha complert la promesa de construir més habitatges socials? La resposta a totes i altres preguntes és no. S'ha deixat moltes promeses al tinter. Encara es recorda quan va guanyar les primeres eleccions i es va desfermar la preocupació en alguns sectors. Ella afirmava: “només ens han de témer els corruptes i els especuladors que vulguin vulnerar drets i no pagar impostos". Quina gran frase! Que com d'altres no es compleix Per què segueix contractant una empresa com INIPRO i els seus satèl·lits que està sent investigada ?És que al final, Colau és una magnifica actriu que actua en cada moment com millor li sembli sempre que pugui treure partit”. “La política no és assumpte propi ni de filòsofs ni de moralistes; la política és l'art de treure d'una situació determinada el millor partit possible”, afirmava el polític i escriptor francès Maurice Barres. eleccions del 2023 .