Li dóna una pallissa salvatge a la seva xicota de 17 anys durant dues hores i després fuig

Imatges de la menor agredida/@Telecinco





La mare de la menor salvatgement agredida presumptament per la seva parella a Jerez ha explicat la seva dramàtica experiència a 'El programa de Ana Rosa'.





Segons la seva mare la noia té 17 anys i va rebre cops de puny, puntades de peu i 50 mossegades per part del seu xicot durant més de 2 hores, que després de l'agressió es va fugir. El suposat agressor és reincident i no seria la primera vegada que ataca una noia de 16 anys amb què estava sortint, sent ell també menor d'edat.





La mare de la menor agreditat ha explicat que la seva filla es troba en estat de xoc i que quan els seus germans van anar a buscar-la van veure com l'agressor la deixava al costat d'uns cubs d'escombraries abans de sortir corrents. La dona recorda les paraules que va fer servir la seva filla per enganyar la seva parella i que la deixés marxar: "Tu mai m'has enganxat, li diré a la meva mare que he sortit sola i que m'han agredit".





"Té músculs de la mà partits i la mandíbula desplaçada, és horrorós, és un malson que no s'acaba...", confessa la dona esglaiada. La jove va reconèixer a comissaria que "mai li havia posat la mà a sobre però s'havia sentit assetjada psicològicament".





L'agressió hauria començat després que el jove "rebés una trucada d'un amic i el convidés a casa", i ella va contestar: "No em sembla coherent que li diguis que vingui amb la casa sense recollir i he de fer el menjar ". Segons la mare, la víctima estava "dolorida amb una fístula i es trobava malament, volia ficar-se al llit".