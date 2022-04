'Una jove se suïcida perquè la seva parella el va amenaçar d'enviar vídeos sexuals a la seva família a Dubai

Una noia de 24 anys se suïcida a Londres precipitant-se des del seu apartament una setmana després que el seu xicot l'amenacés d'enviar vídeos amb alt contingut sexual de la noia a la família, de religió musulmana i resident al Kazakhstan i Dubai.









Els investigadors no van trobar signes de violència en la caiguda al buit, encara que els estudis forenses posteriors sí que van poder corroborar que havia consumit una alta quantitat d'antidepressius.





La germana de la noia va alertar que tots dos tenien una relació "tòxica" i prèviament el nuvi de la jove, de 30 anys, ja havia intentat humiliar-la públicament. Ara el jove està sent investigat per amenaçar la seva parella de publicar un vídeo sexual, així com per un presumpte delicte de maltractament continuat mentre van estar junts, segons recull 'The Sun'.