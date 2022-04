Sopra La Spagna: l'Espanya de les mil danses

Sopra La Spagna

La Spagna





El nou disc de l'ensemble La Spagna es podria anomenar Sketches from Spain, com aquella obra mestra del trompetista de jazz Miles Davies, ja que totes les peces que conté suggereixen visions musicals d'Espanya, en aquest cas, del Renaixement i el Barroc. Es tracta de composicions -algunes signades per músics espanyols, però la majoria no- que contenen directament o indirectament la idea d'Espanya, bé perquè es tracti de variacions de la famosa melodia renaixentista La Spagna, que dóna nom al grup i a l'obra, bé perquè es tracti de formats de dansa d'origen espanyol, ja real o històricament atribuït.









Espanya sempre ha estat molt present en la música de l'edat moderna europea, encara que la historiografia musical, en general, no ha reflectit la grandesa del seu llegat. L'estudi de les formes artístiques anteriors al segle XIX és relativament recent, tret de comptades excepcions, i, a diferència d'altres països del nostre entorn, la història de la música espanyola no n'ha tingut gran difusió. La nostra pròpia historiografia musical comença molt més tard que la dels nostres veïns, que arrenca sobretot al segle XVIII, i el seu origen pot ser localitzat a l'obra de José Teixidor Discurs sobre la Història Universal de la Música (1804) . El segon volum del llibre està dedicat a la música espanyola, de la qual diu que “observar que tant els historiadors italians com francesos amb prou feines esmenten la música espanyola ens va fer creure per algun temps [..] que els espanyols no havien tingut més compositor de música conegut de les altres nacions europees que Cristóbal de Morales” . Però després reflexiona sobre una cosa que diu un tal Bonet (potser el músic del segle XVII Juan Bonet de Paredes) sobre l'afició dels espanyols a la música, ja que comenta “que pels anys 1700, època en la qual ell [Bonet] escrivia la seva història, fins i tot els ganyans anaven a la seva feina al so d'arpes i guitarres” , fet que condueix a Teixidor a estudiar el cas per demostrar que “els músics espanyols han estat els mestres de la major part de les nacions europees a les tres èpoques , antiga, mitjana i moderna” .







Això ve a col·lació perquè Sopra L'Espagna estableix el que és espanyol com a fil argumental que va embastant els diferents temes seleccionats, els títols dels quals al·ludeixen a Espanya d'una manera o altra.





La Spagna , un projecte liderat pel violagambista Alejandro Marías , va néixer el 2009 com a iniciativa versàtil que compta amb un nombre variable d'intèrprets en funció del repertori a emprendre: des del petit nombre d'instruments que requereix la música de cambra, fins a l'abundància de efectius que necessita una producció orquestral o operística. Aquest disc pertany a la primera classe més minimalista i intimista, i hi han intervingut set intèrprets en format de càmera.





Com a introducció obre el disc el clàssic del poeta i músic Juan de l'Alzina Triste España sin ventura , un cant desconsolat a la mort el 1497 de l'hereu dels Reis Catòlics, i sobre les implicacions d'incertesa política per al país. Tot seguit, i al llarg d'un bon tram d'enregistrament, acapara el protagonisme una sola melodia, la de La Spagna, un tema immensament popular a la música renaixentista europea. Es tracta d'una bassa dansa , un ball cortesà probablement d'origen hispà, que va aparèixer imprès per primera vegada a Itàlia el 1455. Es considera la primera imatge musical espanyola cultivada des de l'estranger, a la qual seguirien altres danses que van contribuir a construir la identitat musical d'Espanya, com ara la pavana, el canari, l'espanyoleta o la folia.





La Spagna és una dansa construïda sobre 46 notes que, si atenem al que afirma Pepe Rey ( Europa balla espanyol: danses des de La Spagna fins a la Spagnoletta , 2018), ha conegut més de tres centenars d'elaboracions contrapuntístiques de diferents mestres europeus del Renaixement . El disc Sopra La Spagna recupera diverses versions del tema, com les dels llaudistes Vincenzo Capirola i Francesco Canova da Milano, la realitzada per Guglielmo Ebreo da Pesaro, una signada per Heinrich Isaac, o les dels espanyols Antonio de Cabezón i Francisco de la Torre.





Menció a part mereix l'aproximació al tema que va realitzar el també espanyol Diego Ortiz al seu Tractat de gloses sobre clàusules i altres gèneres de punts en la música de violons novament posats en llum del 1553, obra que inclou fins a sis investigades sobre el cant pla La Spagna, que han estat incloses en aquest àlbum. Igualment, Alejandro Marías i el violista Ramiro Morales han inclòs una setena recerca de creació pròpia.

Sopra La Spagna es completa amb altres danses que porten una referència al nostre país, com l'espanyoleta, en aquest cas composta pels membres del grup, basant-se en originals històrics, a través de sessions de videoconferència durant el confinament. També figuren dues peces de compositors britànics, com una pavana de Francis Pilkington i el tema A Spanish Humor - The Lord Hayes Favoret del capità Tobias Hume. - de l'emblemàtic violagambista barroc Marin Marais.





Al costat d'Alejandro Marías han intervingut en l'enregistrament el citat Ramiro Morales i Juan Carlos de Mulder, interpretant diversos instruments de corda polsada, Jorge López-Escribano als instruments de tecla, Pablo Garrido a la viola da gamba, així com l'arpa de Sara Àgueda i les percussions de Daniel Garay.