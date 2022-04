El germà de Chris Rock amenaça un Will Smith enfonsat

Tony Rock , germà de Chris Rock i també còmic, ha utilitzat un dels seus xous per amenaçar Will Smith per la bufetada que li va propinar al seu germà durant la cerimònia dels Oscars 2022, arran d'un acudit sobre l'alopècia de la seva dona , Jada Pinkett Smith.





El vídeo s'ha viralitzat a través d'Instagram i s'hi pot veure l'enemistat entre els dos actors en nomenar el que va passar durant la gala dels Oscars 2022 amb el seu germà, una gala en què ell no era present.

















Durant el seu monòleg, Tony Rock, que ja va deixar clar que no accepta disculpes, va aprofitar per treure a coalició els fets: "Si portes el teu cul fins aquí, no estàs nominat a res més que per aquestes maleïdes mans. Et rebentarem la resta de l'any, nigger (paraula despectiva per nomenar la comunitat afroamericana). Cada vegada que em vegis fer un xou, pum!" va desafiar l?humorista l?actor.





A les seves xarxes socials, Rock ja havia mostrat el seu rebuig a les disculpes de Smith i assegura que el seu germà i Will no han fet les paus després del que va passar a la gala, al contrari del que es va dir inicialment. A més, diu que està "disposat a reunir-se amb Will si és que l'actor demana parlar amb el seu germà i la seva família pel que ha passat".





WILL SMITH ESTÀ PERDENT TOTS ELS SEUS PROJECTES DE CINEMA





Smith ha hagut de demanar perdó públicament en nombroses ocasions i l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood va obrir un expedient sancionador pel que va passar. Ara l'actor ha abandonat l'Acadèmia i fins i tot podria perdre el premi. Sony i Netflix han suspès dues pel·lícules en què ell seria protagonista, cosa que deixa l'actor sense projectes i només és segura la seva participació en una pel·lícula que es troba ja en fase de postproducció.