DGTL Barcelona anuncia la seva edició 2022 pels dies 2 i 3 de setembre

DGTL, un festival de música electrònica i art digital de Barcelona, ha anunciat una primera tanda d'artistes que estaran presents a la seva edició del 2022. Aquesta se celebrarà els propers 2 i 3 de setembre al Parc del Fòrum, la que ja és la seva seu històrica, i comptarà amb cinc escenaris.







Després de dos anys d'aturada obligada per la pandèmia, GDTL Barcelona torna amb Ben Klock, DJ Boring, Hunee, I Hate Models, Jeremy Underground, KiNK (live), Maya Jane Coles, Palms Trax, Sam Paganini i Satori (live) com principals caps de cartell fins ara.





Els assistents a DGTL Barcelona, per altra banda, podran gaudir de la música gràcies a Dax J, Evan Baggs, Farrago, Kobosil, Lena Willikens, Mama Snake, Margaret Dygas, Regal, SNTS, Tijana T, KI/KI i Luuk Van Dijk. I no només això, sinó que el festival aposta per recolzar l'escena local, amb els sets de Cora Novoa, ISAbella i Virginie aka Vir, entre d'altres que encara estan per anunciar, i que recorden al públic que el talent també es pot trobar a casa.