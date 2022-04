Ansu Fati publica el primer volum d'una sèrie de llibres infantils il·lustrats/@EP

Ansu Fati, jove davanter del FC Barcelona, publicarà aquest dijous 7 d'abril el primer volum d'una sèrie de llibres infantils il·lustrats per Pablo Ballesteros, titulada 'Goleador' .

En un comunicat aquest dilluns, l'editorial Penguin Random House ha detallat que el primer títol, anomenat 'Ansu Fati. La primera final', explica "les aventures d'aquest petit futbolista que arriba a Herrera (Sevilla) des de Guinea-Bisau amb el futbol com a únic nexe entre dos llocs tan remots".

Allà farà amics, guanyarà partits, viurà aventures i competirà contra el seu primer gran rival, un davanter que promet ser tan bo com ell mateix, per acabar fitxant per un dels millors equips del país gràcies a la presència d'un mirador.

Els llibres barregen la història real d'Ansu Fati i els seus valors amb aventures futbolístiques "carregades d'acció i bon humor", que es presenten en format de novel·la gràfica per atraure primers lectors, a partir de 6 anys.







Així, ensenyaran als seus lectors la importància de valors com la perseverança, el respecte, la humilitat, la valentia i la disciplina “sempre en el marc de la competició sana amb un mateix abans que amb els altres”.