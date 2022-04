Aragonès anuncia un pla de 120 milions davant de la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna

Acusa el Govern d'"envair" competències en el pla davant Ucraïna i demana augmentar el marge de dèficit /@EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha informat aquest dimarts de la posada en marxa d'un pla dotat de 120 milions d'euros per afrontar la crisi provocada per la guerra a Ucraïna . Ho ha fet a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha indicat que es tracta de la primera fase d'aquest pla que té com a objectiu garantir l'acolliment de refugiats ucraïnesos i ajudar la ciutadania i les empreses davant de la inflació.

El cap de l'Executiu català ha manifestat, d'altra banda, que es tracta d'un pla "ambiciós" i que implica tots els departaments del Govern per donar una resposta integral a les múltiples crisis que, al seu parer, ha provocat la guerra a Ucraïna.

CONGELACIÓ DE L'IMPOST SOBRE EL CO2



Un dels eixos principals del pla és el de les mesures fiscals que recull el decret llei de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer, i que inclou la congelació de les tarifes de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

Aragonès ha afirmat que aquest any es preveia un increment d'aquest impost, però davant l'augment dels costos energètics el Govern ha decidit congelar la tarifa i mantenir la del 2020, cosa que afecta més de 3 milions de contribuents i té un impacte negatiu de 90 milions d'euros per a la Generalitat, tot i que ha defensat que cal adaptar-se a les circumstàncies i que en el futur es reprendrà el desplegament d'aquest tribut.

IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES



Una altra de les mesures és l' augment del 33% de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient en les activitats de producció, emmagatzematge i distribució d'energia elèctrica, que afectarà centrals nuclears i companyies energètiques.

Amb aquest increment, el tipus de l'impost pujarà fins als 0,00665 euros per kWh amb caràcter general i els 0,00133 euros per kWh en el cas en què l'activitat sigui “efectuada per instal·lacions de cicle combinat”.

El president català ha sostingut que aquesta mesura s'ha pres davant els "beneficis extraordinaris " que tenen les empreses elèctriques i propietàries de les centrals nuclears i amb l'objectiu d'accelerar la transició energètica, ja que espera que els beneficis es destinin a dotar un fons de 20 milions d'euros per a parcs fotovoltaics i completar el desplegament de l'energètica pública.

El decret també constitueix un fons de 39 milions d'euros com a màxim perquè l'Institut Català de Finances (ICF) atorgui línies d'ajudes per finançar pimes i autònoms d'empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura.

ACOLLIDA DE REFUGIATS



Un altre dels principals objectius del pla és garantir l'acolliment de refugiats ucraïnesos, i per això el Govern ha reforçat els mecanismes d'acollida i atenció a aquestes persones.

Aragonès ha apuntat que, des de l'inici de la guerra, Catalunya ha rebut més de 17.400 persones refugiades i la Generalitat ha escolaritzat 2.365 nens i joves, a qui se'ls garanteix la beca menjador si la necessiten.

Així, una de les mesures que preveu el pla és el programa de foment de la contractació de refugiats impulsat per la Conselleria d'Empresa i Treball, amb què estableixen un paquet de mesures per ajudar a aconseguir ocupació a les persones procedents d'Ucraïna.

El Govern també ha aprovat aquest dimarts crear el programa de suport a l'atenció de persones desplaçades dotat amb 870.000 euros per reforçar els serveis d'atenció i acollida, i que permetrà incorporar fins a 22 treballadors dels quals 19 seran personal tècnic especialitzat.

AUGMENT DEL DÈFICIT



A més, Aragonès ha explicat que el Govern ha aprovat reclamar al Govern central augmentar els objectius de dèficit del 0,6% a l'1%, fet que calculen que permetria a la Generalitat tenir 1.000 milions d'euros més per fer front a la crisi: “ No podem atendre les múltiples crisis amb les mans lligades a l'esquena”.

Davant d'una situació com la provocada per la guerra d'Ucraïna, veu "imprescindible" que el Govern permeti ampliar el marge de dèficit per poder finançar l'acolliment de refugiats i fer front a les conseqüències del conflicte bèl·lic, com es va fer amb la pandèmia, i ha criticat que l'Executiu de Pedro Sánchez no ho contempli per ara.

"És imprescindible actuar amb la màxima anticipació", ha reiterat, i ha acusat el Govern de quedar-se curt al Pla Nacional de resposta a la guerra a Ucraïna.

Per ell, el decret del Govern "és un bon punt de partida, pot contribuir a ajudar la ciutadania", però ha defensat que perquè hi hagi els recursos necessaris cal flexibilitzar els objectius de dèficit de la Generalitat.

Així mateix, Aragonès ha retreu al Govern "envair competències" en aquest Pla Nacional, ja que considera que algunes de les mesures plantejades xoquen amb les competències que té la Generalitat en educació, universitats, protecció de menors i llengua, i la Generalitat podria valorar la possibilitat de formular un requeriment de competències previ a acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Ha exigit que això es corregeixi i s'evitin les "temptacions centralitzadores" que, segons ell, ja es van produir durant la gestió de la pandèmia del coronavirus.