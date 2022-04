VÍDEO. Voluntaris de Plataforma per la Llengua s'organitzen per assenyalar i denunciar restaurants

Vídeo cedit per la Plataforma per la Llengua a @CatalunyaPress





Ni una pandèmia ni una guerra a Ucraïna aturen a qui té en el català la seva màxima prioritat. La Plataforma per la Llengua recentment ha mobilitzat una seixantena de voluntaris per denunciar i assenyalar a qui segons el seu parer "vulnera els drets lingüístics dels consumidors".





En aquesta ocasió s'han centrat en dos establiments de dues cadenes de restaurants a Barcelona" i per fer-lo afirmen: "les hem collapsat per no tenir la carta en català a disposició dels seus clients". Sí, participen en colla i admetent collapsar-los amb la seva acció conjunta.







L'entitat a més ha publicat el vídeo de l'acció, per si algú creu que aquestes accions són una llegenda urbana i que no es duen a terme a la ciutat comtal a hores d'ara. De fer afirmen que van "aconseguir reunir 55 denúncies dels seixanta voluntaris participants que van actuar a un establiment de la plaça de Catalunya de Barcelona i en un restaurant d'una cadena del carrer d'Amigó de la mateixa ciutat". La plataforma publica els noms d'ambdues cadenes per donar forma a la seva acció a mig camí entre la denúncia i l'escarni públic. I que tothom pugui saber on no hi ha una carta en català per poder anar a menjar.



L'acció organitzada per Plataforma per la Llengua Barcelona cercava una nombrosa quantitat de denúncies i com estava previst ha propiciat que l'Agència Catalana del Consum hagi iniciat el procés de denúncia administrativa contra ambdós establiments perquè "aquestes empreses rectifiquin i tinguin a disposició dels consumidors de manera immediata la carta en català", tal "com estipula el Codi de consum de Catalunya". Sense que el mal tràngol a què sumeixen els treballadors de les empreses objecte de les seves accions els hi hagi tret la som a cap dels participants voluntaris, que es desprèn que consideren que la defensa de la "llengua" es pot dissociar de les dramàtiques situacions que han viscut i viuen els establiments de restauració de la ciutat, en el seu conjunt.



L'acció afirmen que "es va dur a terme després de valorar prèviament l'atenció de diferents establiments" i va començar "quan els voluntaris, en parelles i grups de tres, van anar entrant de manera esglaonada als establiments, fins que es van omplir de gom a gom, demanant cartes i informació fixa que no s'oferien en català".



Els grups de "voluntaris valents" després de la fita aconseguida "es van adreçar als treballadors per demanar-los la informació en català i en tots els casos els restaurants no la tenien. Això va fer que els participants exigissin els fulls de reclamació als treballadors per denunciar la vulneració dels seus drets lingüístics".



Posteriorment, la Plataforma va fer arribar les denúncies dels voluntaris-clients a l'Agència Catalana de Consum, que, després del procediment d'inspecció, segons informa la mateixa Plataforma" ja ha iniciat la denúncia administrativa contra tots dos establiments". La Plataforma per la Llengua a més afirma que continuarà duent a terme accions com aquesta.