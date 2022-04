Les malalties periodontals són factors de risc en ansietat i depressió

Les malalties periodontals poden actuar com a indicadors de risc en els trastorns d'ansietat i depressió, segons una revisió bibliogràfica publicada a Frontiers in Psychiatry i realitzada per la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

Dona trista. Depressió postpart /@ QUIRONSALUT

La relació entre la microbiota intestinal i la salut mental ha estat objecte de nombrosos estudis. La microbiota oral, menys estudiada, és la segona comunitat microbiana més diversa de l'organisme. En aquesta revisió es van seleccionar investigacions sobre models epidemiològics i animals i estudis en humans sobre la periodontitis i/o la seva microbiota associada a l'ansietat i la depressió per tal de resumir les troballes actuals.

Podem deduir que la relació entre les malalties periodontals i l'ansietat i la depressió és complexa, ja que no només una mala salut mental sol traduir-se en una mala salut periodontal, sinó que ara una mala salut periodontal també pot ser un factor potencial de risc per desenvolupar símptomes d'ansietat o de tipus depressiu”, ha dit la investigadora del Departament de Farmacologia i Toxicologia de la UCM, Stefanie Malan-Müller.

Les malalties periodontals afecten els teixits de suport de les dents i es divideixen en dos grups: gingivitis (només afecta les genives) i periodontitis (afecta la resta de teixits com ara l'os alveolar, el ciment radicular o el lligament periodontal). Una característica compartida tant per malalties periodontals com per trastorns mentals relacionats amb l'exposició a estrès és l'existència d'alts nivells d'inflamació.

"Per tant, si les dues afeccions són presents, es pot produir un bucle de retroalimentació d'augment de la inflamació i empitjorament dels símptomes", ha emfatitzat la investigadora. A més de la UCM, a través de les seves facultats de Medicina i Odontologia, a la feina hi participen la Universitat de Maryland i la Universitat de Colorado Boulder (Estats Units).

A l'estudi, els investigadors van explorar els mecanismes diferents que permeten als bacteris i a les toxines d'origen bacterià de la cavitat oral, concretament de la borsa periodontal, arribar directament al cervell. Un d'aquests mecanismes és l'augment de la permeabilitat a nivell periodontal.

En els pacients amb periodontitis es produeixen lesions ulcerades a la cara interna de les bosses periodontals augmentant la permeabilitat a nivell local i permetent que, tant els bacteris presents a la bossa periodontal com els mediadors d'inflamació generats durant la resposta immune en periodontitis, puguin passar al torrent sanguini (síndrome de “boca permeable”).

"D'aquesta manera, bacteris, toxines bacterianes o mediadors d'inflamació poden llavors estendre's sistèmicament, assolir el cervell i activar l'eix de l'estrès. A la revisió també s'enumeren algunes de les intervencions i teràpies per millorar la salut periodontal", ha indicat Malan -Müller.

Actualment, encara no hi ha estudis experimentals en humans que analitzin si el tractament de la periodontitis influeix en els resultats de la salut mental. "No obstant, és clar que el tractament de les malalties periodontals afavoreix la salut oral en reduir els nivells d'inflamació, i la nostra hipòtesi és que això també es podria traduir en una millora dels símptomes de la salut mental ", ha comentat la investigadora.

Per tant, a més de confiar en teràpies antiinflamatòries i en recomanar una òptima higiene bucal, els autors suggereixen als pacients amb ansietat i depressió fer visites periòdiques al dentista per controlar la seva salut periodontal, i viceversa, als pacients amb periodontitis controlar la seva salut mental .